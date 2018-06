Shirley Cherres: "Ex de Marina Mora es un mantenido" [VIDEO y FOTOS]

‘Yo no me fijo en vagos’, afirmó Shirley Cherres , luego de enterarse de que el argentino Renzo Spraggon dijo que no la conocía.



“Evelyn Vela tenía razón cuando dijo que ese hombre era un patán y hablaba mal de las mujeres. Acabo de comprobarlo. Pero Renzo también es un enfermo, porque miente con bastante facilidad”, expresó la rubia.



Asimismo, aseguró que ella no saldría con un ‘mantenido’.

“Yo soy una mujer independiente, empresaria y guapa. No saldría con un mantenido, vago y misio. A Marina le recomendaría que tenga cuidado y no caiga nuevamente”, expresó Cherres. (J. V.)



La ex vedette responde a los ataques por su edad