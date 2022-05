Dos años después que Shirley Cherres denunciara que su expareja José Manuel Pando por haberla agredido, amenazado y hasta secuestrado, la exporrista encontró la paz luego que la Corte Superior de Justicia de Lima sentenciara al sujeto por los actos cometidos.

Según la resolución del Poder Judicial a la que tuvo acceso el medio, se declara a José Manuel como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud - agresión contra las mujeres o integrantes de grupo familiar, violencia física y psicológica contra Shirley Cherres Robles.

En esa línea, se le impuso una pena de 1 año y 5 meses de pena privativa de la libertad de carácter efectiva, pena que se convierte en 73 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Además, de entregarle a la exvedette una reparación civil de 5 mil soles.

Al respecto, Shirley Cherres declaró para Trome y aseguró que se encuentra satisfecha porque, pese a un largo periodo, se hizo justicia.

“Estoy tranquila y feliz porque de alguna u otra forma se hizo justicia . Ahí se puede leer de que José Manuel Pando fue sentenciado y también lo que tanto negó en el programa de Magaly, claramente asume que todo lo que denuncié en su momento era cierto”, puntualizó.

EN EL 2020, SHIRLEY CHERRES VIVIÓ VIOLENCIA

Según el testimonio de Shirley Cherres, del 21 de setiembre hasta el 4 de octubre, su expareja José Manuel Pando la mantuvo secuestrada. Además, reveló y mostró golpes de haber pasado por fuertes episodios de violencia.

“ Llega este señor a las 9 de la mañana, estuvimos ahí forcejeando. Me golpeó, me amenazó, amedrentándome con un arma blanca . Era la rabia, la impotencia por la que no podía pedir ayuda... Incluso tuve ataques de pánico. Me golpeaba las piernas, todo”, detalló la exporrista.