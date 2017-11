¿Shirley Cherres es el sueño erótico de Gonzalo Núñez? Esto dijo la ex porrista sobre el periodista

Shirley Cherres tomó con humor el comentario del periodista deportivo Gonzalo Núñez, quien señaló que había soñado con la rubia y que ‘era su sueño erótico’.

“Me sorprendió y me pareció gracioso su comentario. Saber que soy una fantasía es como un elogio. Me gustó lo que dijo, más aún porque es un gran periodista. Siempre lo veo porque me encanta el fútbol y no considero que haya sido malcriado”, precisó Shirley Cherres.

Si te invita a salir, ¿aceptarías?

Claro. Empezaré a estudiar periodismo deportivo y me gustaría que él me dé unos tips.

¿Te parece atractivo?

Me llama la atención su personalidad, me parece un hombre impecable y halagador.

Recientemente, Shirley Cherres reveló que se está dando una nueva oportunidad en el amor y desde hace un mes viene saliendo con un joven empresario de nombre Stephano y de tan solo 28 añitos.



“Nos conocimos hace un mes, por un amigo en común, y las cosas van fluyendo. Me gusta su forma de ser, y lo físico también”, expresó Shirley Cherres, quien contó que le dice cariñosamente ‘Piqué’.



“Lo llamo así porque es descendiente de españoles y todo lo tiene grande”, dijo entre risas la carismática Shirley Cherres, quien luego de dos infidelidades, decidió darse una nueva oportunidad en el amor.



REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.