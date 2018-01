La porrista Shirley Cherres indicó que el periodista Gonzalo Núñez no se ha comunicado con ella, después que le coqueteó.



“Pienso que está tomando valor para llamarme. Hemos quedado en vernos, pero no se manifiesta. Hay que darle tiempo. Yo quiero que me regale esa lencería que le dije, porque si quiere celeste, que le cueste”, expresó Shirley Cherres. (J.V.)



La ex vedette responde a los ataques por su edad