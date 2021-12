La exporrista Shirley Cherres aplaudió la llegada del ‘Gato’ Rodrigo Cuba al club Sport Boys para jugar profesionalmente el próximo año y espera que tenga un gran desempeño con el equipo rosado en las canchas de fútbol, pues participarán en torneos internacionales.

“Le doy la bienvenida al ‘Gato’ Rodrigo Cuba, me parece que es un gran jale para el equipo que el próximo año regresa a jugar a un torneo internacional. Todos conocemos que es un futbolista disciplinado, de buen comportamiento y va a sumar al equipo rosado”, enfatizó la exporrista Shirley Cherres.

Además, espera que poco a poco se vaya alejando de la farándula y solo se dedique a su trabajo como futbolista. “Los hinchas chalacos son muy exigentes y esperamos que llene las expectativas, que sude la camiseta rosada que representa al pueblo del Callao, que es muy cariñoso y siempre lo va a apoyar. Sin embargo, sería bueno que se vaya alejando del tema de farándula donde ha estado inmerso por su relación con Melissa Paredes y solo se concentre en el deporte”, añadió la exporrista.

Finalmente, señala que el próximo año irá al Callao para poder alentar al equipo del puerto y ver el desempeño del ‘Gato Cuba’. “Espero que el próximo año ya podamos asistir a los estadios para poder alentar al equipo, ya no como porrista porque es una etapa que ya pasó en mi vida, pero siempre llevo al Sport Boys en mi corazón”, indicó Shirley Cherres.

CUADRA A LUCECITA

La exporrista Shirley Cherres criticó a la colombiana Lucecita Ceballos por afirmar que Onlyfans es una red social pornográfica y meter a todas las chicas que tienen una cuenta en dicha plataforma en el mismo saco. La rubia aclara que lo suyo es ofrecer sensualidad y desnudos artísticos, marcando distancia de las que realizan contenido triple x.

Recordemos que hace unos días, Lucecita Ceballos descartó la posibilidad de tener una cuenta en Onlyfans porque resaltó que es una señora con todas las letras y que no se sentiría cómoda mostrando más de la cuenta. Además, lamenta que ciertas figuras del espectáculo estén dispuestas a desnudarse a cambio de dinero.

“Creo que Lucecita hace mal en generalizar las cosas, pues es cierto que hay gente que hace pornografía como Xoana González, pero yo comparto fotos sexis y desnudos artísticos. Creo que no debe hablar por hablar, seguro que busca algo de publicidad... además, no recuerda que ella salía en bikini en la tele, así que no entiendo por qué se escandaliza, no hay que ser hipócrita en la vida o tiene un poco de amnesia”, dijo Shirley Cherres.