AHORA PUES. Magaly Medina entrevistó a la expareja de la actual pareja de Shirely Cherres. La joven afirma que el empresario es un pegalón y además, un terrible infiel.

La joven es miembro de la orquesta Las Hechizeras. Ella afirma que él la ha buscado hasta el 10 de julio del presente año, días antes de que le pidiera sostener una relación a Shirley Cherres. “Es un pasado que ya fue, hace poco más de un mes terminé con ella”, indicó el empresario.

“Fluyó muy bien con Shirley, no lo esperábamos”, dijo el empresario. Magaly Medina le hizo recordar los momentos en que buscó a su expareja. “Te amo, no sé qué hacer, me tratas como si fuera un maldito”, expresó la conductora sobre los mensajes que intercambiaba el novio de Shirley Cherres con su expareja.

La expareja acusa al empresario de ser un hijito de papá. “Tú la vives a tu mamá, me da pena tu mamá, la plata se hace, por eso te dejé y lo sabes, te djé porque le pegaste a tu madre y a mí me ahorcaste”, dije la joven.

Magaly Medina confronta a Shirley Cherres con expareja de su novio (TROME)

