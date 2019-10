Laura Borlini: "Shirley Cherres no tiene nada de señorita. Ha ventilado toda su vida íntima sin importarle nada"

La conductora de ‘En exclusiva’, Laura Borlini, criticó las revelaciones de Shirley Cherres en ‘El valor de la verdad’, donde mencionó a diversos personajes mediáticos y quiso dar la impresión de ser una señorita.

“ Shirley Cherres no tiene nada de señorita, se quiere pintar de algo que no es, pues ha ventilado toda su vida íntima y comprometiendo a otras personas sin importarle nada”, precisó Laura.

Además, añadió que no le sorprende las cosas que dijo la rubia “porque ella siempre ha vivido así, no es una persona que haya destacado por su talento, no canta ni baila, pero siempre ha estado metida en escándalos, ya sea con Anelhí, por el ‘secuestro’ de un futbolista y así por el estilo”, agregó la conductora.

RATING DEL SÁBADO



- El artista del año 17.2

- El reventonazo de la Chola 14.8

- Sí va a salir 12.8

- El valor de la verdad 10.6

- El wasap de JB 10.5