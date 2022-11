NO LA TOLERA. Magaly Medina arremetió contra Shirley Cherres por alarmar a sus cientos de seguidores con una foto donde dejó entrever que había intentado quitarse la vida. La ‘urraca’ reprochó su actitud, puesto que la exporrista ha reaparecido, pero para promocionar su OnlyFans con una sensual imagen.

“Comenzamos a llamarla, pero ella no contestaba, ni su manager que es su hermana, previamente había puesto una foto de un tío que falleció y ella con él al costado, un texto bastante doloroso. Dijimos de repente es una chica que está pasando por un periodo de depresión bien fuerte y necesita ayuda y apoyo porque nosotros no podemos burlarlos de estas enfermedades mentales , hay mucha gente que necesita ayuda psiquiátrica”, inició diciendo la conductora.

Magaly Medina calificó de irresponsable a la modelo por generar alarma y sobre todo jugar con un tema de salud mental sumamente importante. Precisó que es una falta de respeto para todas las personas que pasan por este tipo de problemas.

“Hoy día reaparece en las redes sociales de lo más pancha, lo más tranquila con esta foto. “Diosa rosada”, promocionando su trasero, su cuenta de OnlyFans. Primero preocupa a todo el mundo de una manera irresponsable, teniendo en cuenta que sí hay gente que tiene problemas y ella no tiene por qué jugar con eso, sobre todo faltarle el respeto a personas que tienen depresión”, manifestó.

TROME | Shirley Cherres reaparece y Magaly explota

MAGALY: “ES UN CHANTAJE EMOCIONAL”

En otro momento, Magaly recordó que hay personas que aplican el chantaje emocional para que sientan compasión de ellas. Según dijo, algunas mujeres retienen a los hombres así y viceversa.

“ Mostrando el trasero al aire, esto me parece un chiste, deplorable el comportamiento de Shirley Cherres . Si quiere que la gente le tenga compasión, debería usar otros métodos, pero que no involucre nada de salud mental. Me parece un chantaje emocional terrible”, agregó.