SE BURLA. Shirley Cherres fue consultada por la relación amorosa que mantuvo con Miguel Bayona. La exporrista indicó que durante los ocho meses que se relación con la actual pareja de Janet Barboza se dio cuenta que sus intenciones eran “vivirla”.

Shirley Cherres afirma que a Miguel Bayona le llama mucho el mundo de la televisión. “Yo no le veía ningún talento (...) Tenía mal aliento. Él a mí me invita salir y ahí yo me enteré que era pareja de Janet”.

La exporrista también indicó que sabe de buena fuente que Miguel es agresivo con Janet Barboza. “Me dijeron que tenga cuidado sobre todo en el tema del trago con él ¿Cómo se pone contigo Miguelito cuando está bien tomadito? Muchos han visto lo agresivo que se pone contigo”, comenta Shirley Cherres sobre la presentadora de televisión.

Finalmente, Shirley Cherres comenta que él quería que ella le pague las cuentas. “Te empieza a hablar del auspicio, quiere que yo pague la cuenta o quiere comer gratis (...) Por su puesto ya tiene su sugar mami”.

