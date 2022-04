DOLOR MUY GRANDE. Shirley Cherres compartió un emotivo video por la muerte de su perrita Dulce, que pasó quince años junto a ella. “Que dolor siento en mi corazón, mucha tristeza hija mía”, escribió la exporrista en sus redes sociales.

Mediante su cuenta de Facebook, la recordada porrista del Sport Boys informó a sus seguidores sobre la muerte de su querida mascota Dulce. La rubia grabó un video junto a su mascota.

“Hoy murió mi hijita Dulce Cherres. Tenia 15 años, la críe desde el primer mes. Quien ama (a las mascotas) sabe que es el amor más puro y verdadero. Que dolor siento en mi corazón, mucha tristeza. Hija mía dicen que todos los van al cielo, te amaré por siempre mi Dulce”, escribió Cherres para acompañar el video.

Ante el triste episodio, los seguidores de Shirley Cherres le mostraron su apoyo y le desearon mucha fuerza en este difícil momento.

SHIRLEY CHERRES SUPERÓ EL COVID-19

A inicios de año, Shirley Cherres preocupó a sus seguidores al anunciar que se contagió de coronavirus; pero logró superar la enfermedad tras permanecer 24 días de aislamiento.

“He vivido unos días muy complicados debido a la fiebre alta que tenía y no me bajaba. Sin embargo, me he recuperado gracias a las oraciones de mi familia, amigos y muchos fans. En todos estos días he recibido innumerables muestras de afecto”, manifestó Shirley Cherres a este diario en dicha ocasión.





