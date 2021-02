Shirley Cherres afirmó que no tiene temor a una posible demanda por parte de Miguel Bayona, novio de Janet Barboza.

“No me da miedo porque siempre antes de declarar hablo con mi abogado, la responderé con pruebas y también tengo testigos de las veces que salimos a bailar, los restaurantes y todo. A mí no me asusta”, afirmó.

Parece que no le gustó que le digas carga carteras o carterista.

Ja, ja, ja...Pero cuando salíamos también cargó mi cartera y mi casaca.

Janet Barboza y Miguel Bayona





Él asegura que te ha visto solo una vez.

Salimos muchas veces a almorzar y a bailar a unas fiestas privadas con grupos musicales. Todo fue en lugares públicos y nos movilizábamos en su camioneta negra.

Crees que dice que salieron una vez para no tener problemas con Janet.

Él y yo sabemos lo que pasó. Si le miente a su pareja es un tema de ellos, no mío.