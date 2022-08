La exporrista y ahora cantante Shirley Cherres alborotó el set de ‘El deportivo’ que conduce Paco Bazán y señaló que el exfutbolista es un chico muy guapo, caballero y uno de los rostros más lindos de la televisión; pero no lo secuestraría. Además, señala que sus temas ya se encuentran en las plataformas digitales y recibe el apoyo del público.

“Me invitaron al programa y me sentí muy contenta porque recibí mucho cariño, aunque mi presencia alborotó a los muchachos, ja, ja, ja. Es más, Paco Bazán se fue del set cuando hacía el paso de Anitta, creo que se ruborizó, no esperaba un show tan sensual. En su momento no lo vi pues estaba haciendo mi show, pero luego pude ver las imágenes y fue muy gracioso”, comentó la rubia Shirley Cherres.

¿Ya conocías a Paco Bazán?

No, recién ahí lo conocí, es muy guapo y caballero. Es uno de los rostros más lindos de la televisión, pero eso no quiere decir que lo secuestraría, ja, ja, ja. La entrevista que me hizo me gusto, todo fluyó bien, él tiene muy buena vibra, es agradable. Por eso, me animé a hacer un show divertido, lindo y que gustó al público. Sabía que había sido futbolista y que también es actor, pero nunca habíamos podido coincidir en ningún evento.

¿Y qué te dijo después del programa?

Bueno, me hablaba con mucho respeto y me miraba mucho, pues ahora estoy pesando 52 kilos, estoy con un cuerpo de infarto... y me felicitó por mi show, que le gustó mucho.

¿Cómo te está yendo con los shows?

Ahorita me encuentro haciendo toda la campaña de presentación y estoy recibiendo muy buenos comentarios del público en todas mis redes sociales. Pero ya tengo contratos para ir en unos días a Tacna, Arequipa. Actualmente ya he grabado tres temas y ya se encuentran en las plataformas digitales, me pone contenta porque me está escribiendo gente del extranjero.

¿Vas a grabar algún videoclip?

De todas maneras, en estos días voy a grabar los tres videoclips, de los temas ‘Miénteme’, ‘Envolver’ y ‘Mala fama’. Y antes de terminar el año grabaré 4 temas más, para completar el disco completo. Después de dos años de pandemia estoy regresando con todo y me siento muy feliz porque el público me está aceptando como cantante, y aunque no me crean tengo muchos mensajes de mujeres que están empezando a seguirme.