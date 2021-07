La exporrista Shirley Cherres contó que tras varios meses de lucha en busca de justicia, el Poder Judicial decidió abrir proceso penal en contra de su expareja, José Manuel Pando por el delito de violencia física y psicológica, tras la denuncia que realizó en octubre del año pasado. Sin embargo, lamentó que hayan desestimado las denuncias por los delitos de tentativa de feminicidio, secuestro y violación sexual, que también exigía por todo el maltrato, agresión y sufrimiento que está viviendo.

¿Cómo va la denuncia que realizaste en contra de tu expareja José Manuel Pando, a quien denunciaste en octubre del año pasado?

Acabo de recibir la noticia de que el fiscal ha pedido al juez penal que esta persona sea procesada por el delito de violencia física y psicológica, como mi caso no ha sido tan público como el que ha vivido Dalia Durán el proceso ha sido lento, ha demorado nueve meses. Yo he pasado médico legista, se han hecho pericias y también por la cámara Gessel, y ahora espero que se haga justicia porque los golpeadores no pueden quedar impunes.

Nueve meses es bastante tiempo...

Sí, pero nunca pensé en abandonar y olvidarme de la denuncia, y espero que esto sirva de ejemplo para otras mujeres para ser persistentes en buscar justicia, he luchado contra la corriente, no ha sido nada fácil, pues cada vez que iba me hacían las mismas preguntas y es doloroso revivir todo lo que uno ha pasado, eso me hacía daño. Los golpes y moretones se borran, pero ese daño psicológico no desaparece.

Dicho proceso penal será solo por el delito de violencia física y psicológica, pero tú exigías que fuese por secuestro y tentativa de feminicidio, ¿qué pasó?

Ha sido un proceso muy tedioso y doloroso, pero el fiscal ha logrado que se abra proceso penal en su contra por lo que me hizo. Es una lástima que se desestimaron los delitos de tentativa de feminicidio, secuestro y violación sexual, lloré al saber que los rechazaban... pero aún confío en que se me haga justicia.

¿Qué le aconsejarías a Dalia Durán?

Me parece muy bien que reciba ayuda económica, pero lo primordial es la psicológica y hasta psiquiatrica para poder superar todos los traumas que tiene por las agresiones. Yo lo estoy tomando y me siento fuerte, viva y no habrá hombre que me vuelva a agredir. Además, espero que las nuevas congresistas analicen bien las leyes porque hay muchos vacíos y dificultades para denunciar los hechos de violencia, no recibimos el apoyo necesario en el momento adecuado.