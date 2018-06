Shirley Cherres: Renzo Spraggón la dice 'señora' y afirma que le incomodan sus declaraciones [FOTOS]

“No conozco a esa señora (Shirley Cherres )”, respondió el argentino Renzo Spraggón tras enterarse de que la rubia lo había calificado de ‘coqueto’, que intercambiaron números de celular y que le ofreció su casa en San Borja.



“Solo me invitaron al programa ‘Válgame Dios’ y esa señora, a quien no conozco y nunca en mi vida había visto, me pidió una foto como cualquier persona y como yo no le niego fotos a nadie... pero no es para que declare que necesito a alguien que me dé su casa para vivir. Yo tengo la mía y no la necesito”, dijo Renzo Spraggón sobre el ofrecimiento de hospedaje que le propuso Shirley Cherres .

“¿Dice que intercambiamos números? Mi número lo tiene todo el mundo porque es el único con el que trabajo. Jamás le escribí algo o hubo algún coqueteo de mi parte. No sé quién es y es la primera vez que la veo”, puntualizó Renzo Spraggón .



Además, indicó que le incomodan las declaraciones de Shirley Cherres porque ‘respeto mucho mi relación pasada (con Marina Mora)’.