Está de vuelta, recargada y cantante. Cada entrevista a Shirley Cherres es una ruta por su verdad dicha sin medias tintas, lejos del disimulo. Por eso la farándula se pone alerta y sus seguidores disponen a analizar sus respuestas. La ex porrista de Sport Boys, tiene un concepto claro sobre Rodrigo Cuba y Melissa Paredes y otros personajes de ‘Chollywood’. Esta es su ‘canción’.

Shirley, ¿no estabas feliz con tu figura?

Sí y mis fans también.

Entonces, ¿por qué bajaste tanto de peso?

Por salud.

Parecía que lo hiciste por vanidad

Me hicieron 3 operaciones: Banda gástrica, hernia y vesícula.

Y en esa etapa de reposo, ¿surgió el bichito por cantar?

En realidad, siempre lo he hecho, pero esta vez he grabado el tema ‘Envolver’, en versión salsa timba.

¿Quién te acompaña?

Angelito Ramírez, ex Mayimbé. El resultado ha sido increíble.

De salsa sabes mucho

He animado los famosos festivales del ‘Chim Pum Callao’ y he compartido con estrellas de este género.

Famosa es tu historia con Víctor Manuelle

No pasó nada. Como era la que los presentaba, fui a verlo a su camarín y al entrar, cerramos la puerta, empezamos a conversar y dijeron que los había ‘secuestrado’ y solo habíamos charlado.

¿Y con Gilberto Santa Rosa?

Él si me invitó a salir.

¿Aceptaste?

Me encanta como interpreta sus temas, pero no es mi tipo.

¿Cómo se atrevió a invitarte?

Me dijo que estaba muy linda, que no parecía peruana y me reí.

¿Eso afirmó?

Pero eso es culpa de Laura Bozzo, que hace creer al mundo que los peruanos somos sin muelas y cosas así.

¿Qué posición tienes ante la actitud de la señora Dalia Durán, ex esposa de John Kelvin

Primero aclaro que condeno la agresión de un hombre a una mujer. Y el agresor siempre debe estar preso.

Pero…

Me indigna que ella no pueda salir adelante sola.

¿Crees que recibe mucha ayuda?

Le pagaron el departamento, además de darle trabajo y siempre está quejándose.

¿Qué le recomendarías?

Qué si no funciona algo que haya iniciado, que venda ropa, prepare postres.

¿Algo más?

Luego tanto ir y venir con sus afirmaciones respecto a que fue agredida sexualmente, ya hace dudoso todo lo que cuenta. Y eso es penado.

¿Le pueden abrir un proceso?

Claro. Está jugando con la justicia peruana.

¿Qué hacemos con los bailarines ‘partidores’?

Él no ha fallado, quien lo ha hecho es Melissa Paredes. La casada era ella.

¿Un error de ella?

Toda madre, cuando se separa y desea rearmar su vida con una nueva pareja, presenta de a poco al novio, pero ella de frente se ha puesto a vivir con él y su hija.

¿Y Rodrigo Cuba?

El ‘Gato’ no parece un futbolista. Él parece la madre de la niña y ella el papá.

A propósito, ¿piensas ser mamá?

Ya congelé mis óvulos.

¿Y buscarás el hombre ideal?

Ya no es necesario, vas y ‘compras’ la otra parte y estás embarazada.

¿Estuviste a punto de casarte?

Fui la novia del empresario Ruggero Poblete. Cuatro años duró la relación, ya tenía mi vestido de novia y él se fue a Miami a comprar el terno.

¿Entonces?

Estaba echada en mi cama y veo un ‘ampay’ que le hacen junto a la ‘pirañita’ Mercedes Vela. Una mujer ordinaria.

¿No te pidió perdón?

Me buscó con un Lamborghini y me ofreció ponerlo a mi nombre, a cambio de que lo perdonara.

¿Aceptaste?

No.

Lo que si nunca convenció tu ‘relación con el dizque empresario Víctor Angobaldo

Me cito a una cebichería, me dijo que deseaba entrar en la política y necesitaba mi apoyo.

¿Cuál fue tu respuesta?

Me quedé sorprendida y su amigo Javier Soriano, que también es mi ‘pata’, dijo: ‘Hagamos creer que son pareja’.

Funcionó, se la creyó la gente

Te cuento una anécdota

Adelante

Detesto el cigarrillo y él fuma. En la conferencia de prensa, me dio un beso en la boca y tenía ese sabor de la nicotina y casi me da nauseas.

¿Exigió derechos de pareja?

Se la creyó.

¿Por qué lo dices?

Mandaba ramo de rosas a la casa y me dejaba tarjetas donde me decía mi amor.

¿Tanto así?

Encima me regaló una sortija de 14 soles.

Dicen que la mujer debe denunciar la agresión o el acoso y no importa el tiempo que se tome para hacerlo.

Sí, pero no dejar pasar años y publicarlo en un libro y que eso signifique ventas.

Gracias, frontal como siempre

A ustedes y saben, estreno el tema ‘Envolver’ y desde mañana estará en todas las redes.

