Al mismo estilo que Xoana González, Shirley Cherres confesó que pudo pagarse su carrera universitaria de Gestión Pública gracias a su paso por el Onlyfans. Pese a que anunció que dejará la plataforma para adultos, la exporrista se mostró agradecida con el público que la siguió, pues también con ese dinero piensa inaugurar un spa.

“Tuve muy buena acogida con Onlyfans , no me puedo quejar. Yo me pagué mi carrera de Gestión Pública porque mi mayor inversión han sido mis estudios . Además, pienso poner un spa y he logrado comprar muchas máquinas ”, dijo a El Popular.

En esa línea, contó que ya no continuará publicando videos y fotos íntimos debido a la falta de tiempo, sin embargo, acotó que muchas personas confundían su contenido con pornografía.

“Ahora no tengo tiempo. Tú sabes que para eso hay que estar ahí, es un trabajo más, pero el tema es que muchas de las personas, creen mal y te meten en el mismo costal. Creen que también estás en pornografía y no es así. Yo me retiro de la cuenta de Onlyfans porque no tengo tiempo , estoy viendo más la reapertura de mis pollerías que cerré por pandemia y la apertura de mi spa en Miraflores”, puntualizó.

SHIRLEY CHERRES OPINA SOBRE XOANA GONZÁLEZ

Sobre el éxito que tiene Xoana González en Onlyfans, Shirley Cherres se mostró en desacuerdo que se haga pornografía en la plataforma para adultos, sin embargo, precisó que respeta la decisión de la argentina.

“ Creo que cada uno hace con su cuerpo lo que quiere. No tengo nada en contra de Xoanna, la conozco, he trabajado con ella, pero bueno eso es un tema netamente de cada uno , pero como yo te digo, no estoy en contra de eso, pero yo no hago pornografía. Porque yo considero y te hablo como Shirley, que tengo mil cosas que haces antes que pornografía. Lo mío siempre ha sido ser una chica sensual, sexy y hasta ahí llegó”, manifestó.