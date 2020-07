Shirley Cherres está indignada y mortificada porque personas extrañas están suplantando su identidad en el extranjero y ofreciendo sus ‘packs’ a cambio de dinero.

Shirley, utilizaste tus redes sociales para aclarar que no mandas ningún tipo de video ni fotos. ¿Pasó algo?

Sí. Se están haciendo pasar por mí y están enviando fotos o videos de chicas que no soy yo. No trabajo vendiendo los famosos ‘packs’, estoy dedicada a promocionar marcas y empresas, ese es mi trabajo. En ningún momento he mandado videos ni mucho menos hago videollamadas como otras señoritas. Seré una artista polémica, pero tengo una imagen limpia.

¿Están ofreciendo imágenes supuestamente tuyas, pero no lo son?

Así es. Hay personas en el extranjero que me han escrito y me han dicho que están ofreciendo citas, así que pido a la gente que no se deje sorprender, ni vaya a caer ni dar ningún dinero. Me siento indignada y me molesta mucho verme involucrada en este tema porque yo no realizo los famosos ‘sexting’ con nadie ni hago videollamadas.

¿Estás soltera?

Sí. Con mi familia, tranquila y soltera. Todo el mundo sabe que mi última pareja ha sido el futbolista (Sebastián La Torre) y no he vuelto a salir con nadie. Solo estoy comprometida con mis estudios y mi trabajo.