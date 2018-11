Shirley Cherres: No vale la pena pelearse por un hombre

Shirley Cherres aconsejó a Shirley Arica y Katty García a llevar una mejor vida ahora que son madres, tras conocerse su relación con el narcotraficante Junior Tarazona Acher, ‘Jota’, quien fuera asesinado hace una semana en San Isidro.



“No soy quién para juzgar a Shirley o Katty, pero espero que siendo ambas madres hayan madurado y no vuelvan a cometer los errores del pasado, dejar las chiquilladas y comportarse como personas adultas”, comentó la rubia.

Luego, agregó, que este es un tema delicado y no entiende por qué dos mujeres se llegan a pelear por un hombre.



“Este es un tema delicado, pero lo que no entiendo es que se hayan peleado por un hombre, no sé qué tenían ambas que les gustaba la misma persona”, añadió la exporrista.

Además, comentó que esto hace mucho daño a las chicas de la farándula, porque a todas las meten en un mismo saco.



“Lamentablemente hay momentos en que nos meten a todas en un mismo costal, cuando cada una se forja su propio camino y cuida su nombre. En mi caso, tengo 14 años en el medio como actriz, conductora, animadora y todo lo demuestro con mi talento. Sin embargo, hay chicas que le gustan los escándalos”, añadió Shirley.

Finalmente, recordó que hace unos años fue involucrada en el caso de los Sánchez Paredes.



“Hace unos años fui involucrada en el caso de los Sánchez Paredes y tuve que ir a rendir mi manifestación por varias horas, solo porque encontraron una foto mía con ellos en su casa. Yo nunca los conocí, pero una vez saliendo de un restaurante me pidieron una foto, pero todo se aclaró”, finalizó.