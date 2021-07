La exporrista Shirley Cherres afirmó que la temporada de circo se ha adelantado en el país, al ver bailar a Janet Barboza en el reality ‘Reinas del show’, que conduce Gisela Valcárcel. Además, enfatiza que solo han convocado a la ‘Rulitos’ por tener una lengua venenosa y no por su talento para el baile.

“Siendo la señora Barboza una persona con tantos años en la televisión conduciendo un programa de cumbia y que no sepa bailar, pues llama la atención, ni siquiera sabe una coreografía básica... ha sido gracioso, chistoso, me he reído mucho y bueno, parece que se ha adelantado la temporada de circo”, enfatizó Shirley Cherres, respecto al debut de la ‘Rulitos’.

Luego, añadió que la participación de Janet está marcada por ser una ‘víbora’ y porque la han juntado con Milena Zárate.

“Gisela tiene años de experiencia y es marketera, porque es lógico que en un show de baile ponga a personas demuestren su talento, pero en ese programa hay varias víboras, como la chica Milena, quien es solapa, y la señora Barboza, que es una víbora conchuda... eso es parte del show”, señaló la exporrista.

CON MADURITO

Hace unas semanas, Shirley Cherres contó que después de sus intentos fallidos en el amor está ilusionada con un madurito galán, quien día a día la enamora con sus detalles. Además, reveló que es congresista, pero evitó dar el nombre pues prefiere ir con calma por las experiencias que le ha tocado vivir anteriormente.

“Decidí cuidar mi vida privada y no exponerla más, pero no puedo negar que hay alguien especial y se está esforzando para ganarse mi corazón, así que vamos a ver cómo me va. Ojo, no es futbolista, es una persona mayor, político, abogado, empresario y es Congresista. Es muy bueno, respetuoso, galante, generoso y me entiende mucho”, expresó la ex porrista del ‘Sport Boys’.

¿De quién se trata?

No te puedo dar el nombre, porque le estoy poniendo mil pruebas (para darle el sí). Después de todo lo malo que pasé, no estaba dentro mis planes estar con alguien , pero las cosas se dieron y lo conocí por el destino. No me puedo quejar, es un hombre muy bueno, tiene sus buenos autos, su yate, tiene una súper residencia, pero lo material es algo que no me llama mucho la atención porque siempre he trabajado y siempre me he valido por mí misma. No soy una mujer interesada.