La cantante Shirley Mendoza afirmó que se sorprendió al enterarse por las redes sociales que fue separada del grupo ‘Alma Bella’ que lidera Yolanda Medina junto a Emily Vargas, y que le parece una actitud desleal porque trabajó doce años en dicha agrupación femenina de cumbia y la apoya en las buenas y en las malas. Ahora señala que empezará una carrera como solista.

¿También te sacaron de ‘Alma Bella’ sin avisarte como has contado en tus redes sociales?

Así es, es una pena pero es una realidad. No entiendo lo que ha pasado... lo último que sucedió es que tuvimos una gira en Arequipa y terminé mal de las amígdalas, regresé a Lima, fui al médico y tenía una fuerte infección en la garganta y casi no podía hablar. Luego, debíamos ir a Abancay y llamé a Yolanda (Medina) para decirle que buscaría un reemplazo, pero me cortó la llamada. Después de eso no supe más y me enteré por redes sociales que estaba fuera de la agrupación junto a Emily Vargas, no nos informó nada.

Tú has trabajado por doce años con ella...

Sí, doce años, tenemos años de amistad. Cuando alguien despide a cualquier persona de su empresa le avisa con anticipación, he estado con ella en las buenas y malas, sobre todo en pandemia... pero ahora que hay más trabajo, ya no nos necesita.

¿Sientes que Yolanda fue desleal contigo?

Sí, claro...

¿Por qué ese cambio de actitud de Yolanda hacia ustedes?

No lo sé, pero hace poco llegó una integrante que vino de la competencia y ha manipulado en muchas cosas a Yolanda. He visto que por redes ha contestado con groserías y eso dice mucho de ella.

¿No has tenido comunicación con Yolanda?

He recibido audios de ella pero no he querido escucharlos por mi tranquilidad, pues no quiero escuchar insultos. Por eso, preferí poner un comunicado dando detalles de lo sucedido, pero ella conoce mi casa, a mi familia y cuando guste puede venir a verme para conversar.

Piensas tomar alguna medida legal para hacer valer tus derechos laborales...

No pienso realizar ninguna denuncia, gracias a Dios puedo seguir trabajando. Y como puse en mi comunicado no he recibido pago por recibos por honorarios, así que no podría hacer valer ningún reclamo.

¿Ahora qué planes tienes para el futuro?

Tengo talento y voy a seguir trabajando, por el momento como solista. Debo de sacar adelante a mi familia, felizmente tengo el respaldo de mis seguidores.

YOLANDA MEDINA RESPONDE

Yolanda Medina no se quedó callada y respondió a la publicación de Shirley Mendoza, señalando que ella nunca ha ejercido maltrato en integrantes de Alma Bella, por el contrario, ha sido una buena líder.

“Palmas, compañeras. Hasta yo me odié con este post. No debe existir gente abusiva, menos gente que no valore a sus amigas, la pregunta es si han contado bien el cuento. Para aquellos que no me conocen, hay gente que sí es basura con su gente, yo sé qué es comer mier** y ser jefa líder no es maltratar , nunca salgas hablando mierda de quien jamás lo fue contigo. Si ya no estás en Alma Bella es porque perdiste la humildad, diles a todos como has plantado un show por no ir en vuelo, diles que has mentido, que está mal de la voz, diles que no viajabas porque tu compañera tenía permiso y tú no . Habla la verdad porque en años nunca las maltraté, siempre puse el cuerpo por ti y todas. Los insultos a mi persona me llegan netamente a la chuc***”, explotó en sus redes sociales.

