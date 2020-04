A sus 29 años, la conductora de ‘90 mediodía’, Sigrid Bazán, considera que actualmente está viviendo uno de los acontecimientos más fuertes de su carrera periodística.

Sigrid, realizas un arduo trabajo en el noticiero y en la coyuntura que vivimos…

Todo el equipo de prensa y el de todos los medios de comunicación están frente al gran reto que representa esta pandemia, no solo porque tenemos que trabajar horas extras y es un montón de carga laboral, sino también porque es un tema de información delicada.

A nivel profesional, ¿consideras que es uno de los acontecimientos más fuertes que estás pasando?

Sí. Tengo 29 años y siento que esta experiencia me ha envejecido en el buen sentido, porque te llena de sabiduría, de nuevos conocimientos y literal, es narrar una guerra día tras día, porque es tremendo el impacto de contar fallecidos e infectados.

Pedro Suárez Vértiz aplaudió tu desempeño en la conducción e incluso indicó que estás a nivel de los entrevistadores de la BBC o CNN… ¿Qué te pareció su comentario?

Siempre agradeceré la buena onda de Pedro Suárez y agradezco la buena onda de todas las personas que me han escrito, porque es un reconocimiento a mi trabajo.

Así como hay comentarios positivos también hay comentarios negativos de favoritismos por vínculos afectivos...

Gané mi trabajo por las cosas que hice. Trabajé en la radio, en otros diarios antes de entrar a Latina, en una ONG, y he sido dirigente de mi universidad. Ahora estoy en un noticiero y siento que no le debo nada a nadie más que a mí misma y a mi esfuerzo. Soy bastante joven, entré hace 4 años a Latina y en mi primer año estuve conduciendo varios espacios. No he pedido, cobrado ni otorgado favores, así que mejor no responder a la ‘mala onda’ porque suficiente tenemos con lo que estamos viviendo en este momento. Cuando alguien me tire barro, pero barro que me sirva… lo recogeré, limpiaré y mejoraré.