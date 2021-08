Sigrid Bazán confunde a Jaime Chincha con Christian Hudtwalcker y él le dice: “Te marcó un poquito”

La congresista Sigrid Bazán pasó un divertido momento con el periodista Jaime Chincha por confundirlo con Christian Hudtwalcker, con quien tuvo un cruce de palabras durante la reciente edición del programa ‘Sin medias tintas’

En esta ocasión, la legisladora de Juntos por el Perú fue entrevistada por Chincha y mientras hablaba sobre el trabajo en conjunto que debería tener el Parlamento con la Presidencia se equivocó y confundió al periodista con Hudtwalcker.

“... Y qué agendas se les puede plantear a los ministros para que el trabajo Congreso-Ejecutivo fluya porque sino Christian lo que vamos a tener es, perdón, Jaime”, manifestó.

El suceso generó las risas del conductor, quien no dudó en hacerle más de una broma a Sigrid. “Espero que esto no sea un meme”, le dijo. Como respuesta, la congresista sonrío y agregó “Me he quedado todavía en el fin de semana”.

“Veo que te marcó un poquito”, agregó riendo el periodista de RPP. Tras ello, aprovechó la oportunidad para consultarle por las fotografías que fueron difundidas por Correo en donde se le veía a Bazán en una reunión social y sin respetar el distanciamiento.

Lo que se ve en las imágenes es un restaurante... Yo no he asistido a una fiesta, era una cena y no todas las personas que están alrededor mío son de la mesa en la que yo estaba”, dijo Bazán tras ser captada en un local de Miraflores hace un mes.

“Antes de 28 de julio fui a cenar a un restaurante como cualquier persona. Yo no he organizado una fiesta con una orquesta musical, con un parte de invitación, en un hotel y con invitados. Yo solo he ido a cenar a un restaurante, no hay más que decir sobre esas imágenes”, recalcó.