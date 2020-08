La conductora de noticias Sigrid Bazán fue objeto de diversos cuestionamientos en Twitter y otras redes sociales por preguntarle a la ministra de la Mujer Rosario Sasieta, si se habrían registrado las 13 muertes sino se realizaba el operativo en la discoteca ’Thomas Restobar’ del distrito de Los Olivos. La periodista dejó en claro que no buscaba señalar responsabilidades; sin embargo pese a ello fue tendencia en Twitter.

La conductora de Reporte Semanal conversó con la ministra sobre la tragedia ocurrida en Los Olivos, sin embargo lo que generó la polémica en redes fue su pregunta sobre si se habrían producido estas muertes, de no haber intervenido la Policía.

“Quiero preguntarle algo muy doloroso y no quiero que con ello se malentienda que estoy apuntando el dedo o estoy señalando responsables; pero sí hay una pregunta clara, porque yo creo que debe establecerse toda la responsabilidad como usted ha mencionado la municipalidad, etc. ¿Si no hubiera habido operativo habríamos tenido este saldo de 13 fallecidos, es decir qué cosas se hicieron bien, que cosas se hicieron mal?”, preguntó Bazán.





Sigrid agregó que para ella le queda claro que el dueño del local debe ir preso y los asistentes también cometieron una falta, sin embargo esto generó la critica de decenas de personas en las redes sociales, que entendieron esta pregunta como una crítica al accionar de la policía.

“La policía solo cumplió su trabajo”, “¿Por qué mejor no vas a ver a los policías que intentaron salvar la vida de esos irresponsables?” y “Así como el Colegio de Periodistas sale diciendo que Magaly Medina no es periodista, podría hacer lo mismo con Sigrid Bazán”, entre otros.

Ante esta situación Bazán compartió un tweet reconociendo que hay responsabilidad de los asistentes, aunque aseguró que nada justifica las muertes y envió sus más sentidas condolencias a los deudos.

Irresponsabilidad de los asistentes... sí, claro que la hubo, pero nada justifica sus muertes. Nadie merece perder a un ser querido de esta manera. No me imagino el dolor de los familiares, mis condolencias y mucha fuerza en este momento tan duro. — Sigrid Bazán (@sigridbazan) August 23, 2020





Sigrid Bazán fue criticada por pregunta sobre intervención en Los Olivos. ( Reporte Semanal/Latina)

