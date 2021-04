DISTANCIADA. Sigrid Bazán realizó una trasmisión en vivo para sus seguidores de Instagram. En la conversación, la politóloga agradeció a los miembros de mesa, policías y militares que han resguardado el orden durante el proceso electoral que vive el Perú este domingo 11 de abril de 2021.

La candidata del partido de izquierda Juntos por el Perú le contó a sus seguidores que padece de ansiedad y por eso debe levantarse muy temprano y ejercitarse para poder liberar su mente de pensamientos negativos, sobre todo en un momento tan importante para el país como son los comicios.

“Nadie de mi equipo sabe que iba a hacer un vivo, mi mañana, para quienes no saben y quienes no saben tengo una personalidad un poco ansiosa. Me levanté muy temprano, mi rutina más o menos es parecida, tengo que pasear a mi perrita, llevarla a comer, de lo contrario jode. Me levanté más temprano de lo usual, tuve que hacer deporte, salí a correr ya se imaginarán cuantos kilómetros corrí”, comenta.

Sigrid Bazán afirma que tiene el estómago en la boca y aprovechó para agradecerle a los funcionarios que permitieron el desarrollo normal de las elecciones en un momento tan álgido como es el de la pandemia por la enfermedad del Coronavirus.

“Mínimamente un agradecimiento a quienes hacen de miembros de mesa, a los policías y militares. Gracias a ellos podemos hacer nuestras cosas con tranquilidad. Hoy iba a darse un proceso electoral en Chile, pero se postergaron. Hablando de temas de COVID, la mascarilla sigue siendo la principal barrera contra ese virus, creo que el MINSA ya dio la recomendación de usarlas bien, de como usar doble mascarilla es mejor que una sola. Algo que los expertos han dicho que el reparto de mascarilla es política publica. Hay que cuidarnos, se vienen retos muy grandes en medio de la crisis que vivimos”, continúa la exestudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Finalmente, Sigrid Bazán habla de sus padres, con quienes no vive y no los ve desde que empezó la pandemia por el Coronavirus. “Lo primero que hice fue llamar a mis papás, los dejé de visitar hace mucho por el COVID, me duele muchísimo no poder compartir un momento tan importante con ellos, pero es momento de cuidarnos muchísimo. Me despido, les mando buenas energías”, finaliza.

En diciembre de 2020, Sigrid Bazán anunció que postularía al Congreso de la República por el partido político Juntos por el Perú. El anuncio sorprendió a todos los ciudadanos que seguían la carrera de Bazán como periodista televisiva en Latina y el diario La República.