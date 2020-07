LO CONSIDERA MACHISTA. Durante las primeras semanas de julio, Sigrid Bazán se volvió tendencia en redes sociales debido a unas declaraciones que hizo el periodista Beto Ortiz donde la tilda de “cojudita” y de llegar al puesto donde está por ser la nuera del dueño de un medio de comunicación.

A los pocos días de estas declaraciones, Juliana Oxenford también expresó su malestar acerca de que Sigrid Bazán sea considerada periodista.

Durante una trasmisión en vivo la conductora de Al Estilo Juliana fue consultada por su opinión sobre la columnista: “¿De quién? ja, ja, ja, yo no le doy crédito a gente que nunca la he visto en periodismo, qué te puedo decir, pregúntenme de periodistas. No vengas a decir periodista porque tuviste la suerte de que alguien te abra la puerta de un canal, de un periódico, en esos presentadores que fungen de periodistas no creo”, precisó.

Tras lo dicho por Juliana Oxenford, su colega, Magaly Medina, también habló en contra de la conductora de televisión. “La señorita de la que hablan no creo que se haya ensuciado nunca los zapatos, hay gente que tiene suerte, no la tiene que luchar desde abajo, hay gente a la que se le ha dado más fácil, suerte le llaman algunas”, dijo la ‘urraca’.

Cuando Sigrid Bazán es consultada sobre este tema afirma que no quiere responderle directamente a las figuras televisivas, pero considera necesario hacer una aclaración. “Sí, siento que hay un grupo de conocidos personajes que me han dedicado su cuarentena, así lo siento: a criticarme por trabajar. La primera pregunta que me hago es: ¿ese es el ejemplo que le quieran dar a sus miles de seguidores? Yo considero que son provocaciones, siempre me he defendido y me voy a defender con mi trabajo”, dijo.

La politóloga tilda estos comentarios de machistas. “A mí sí me ha parecido súper machista porque he visto el rebote que ha tenido esto en redes y si siento que hay muchas personas que están diciendo que por estar con alguien tengo el trabajo que tengo. Para empezar no estoy con nadie, ni siquiera. Me he ganado todos los trabajos con esfuerzo, he madrugado en la radio, he trabajado de lunes a domingo, nadie me paga horas extras en general. No soy la nuera de nadie, ni siquiera estoy casada, no estoy con nadie, me gusta lo que hago (…) la audiencia nos respalda, nos acompaña todas las semanas, trabajando de domingo a viernes, como trabaja mi equipo”, agregó.

Sigrid Bazán cree que estas críticas han sido como recibir barro con ventilador. “Hay muchas cosas negativas detrás de (…) todo ese barro que ha venido con ventilador es parte del morbo al que se dedican algunas personas, yo no quiero dedicarme a responder eso, sino más bien dedicarme a mi trabajo que no es el morbo”, finalizó sobre este punto.

