NO QUIERE ENTRAR EN POLÉMICA. Sigrid Bazán publicó un escueto video en su cuenta de Instagram donde explica su ausencia en el noticiero que conduce y su opinión sobre la sintonia de los programas que conduce en Latina.

Sigrid Bazán se tomó unos minutos para explicar su ausencia en el noticiero que conduce por Latina. “Gracias a todos los que me escribieron porque no me han visto en sus pantallas estos días. He pedido unos días de descanso, voy a descansar hasta el viernes, pero nos vemos el domingo en Reporte semanal. Estoy aprovechando para guardarme, para comer, descansar un poco, creo que lo necesitaba”, precisa la conductora.

Sigrid Bazán no se pronuncia por las críticas que vertió Juliana Oxenford en su contra, pero afirma que el cariño de la gente es el mejor comentario. “Agradecerles mucho por su sintonía,hay todo un equipo de camarógrafos, produciendo, titulando, reporteros en las calles, no hay mayor reconocimiento a nuestro trabajo. Digo nuestro porque es un equipo no solo es la conductora, pero en verdad es todo un equipo detrás”, menciona la conductora.

La conductora continúa agradeciendo a sus seguidores. “Teniéndolos a ustedes detrás de la pantalla (...) esto enriquece mucho nuestro trabajo, no hay mejor comentario que ese para nosotros. Muchas gracias”, indica Sigrid Bazán.

SE BURLA DE SIGRID

Como se recuerda, Juliana Oxenford se burló de Sigrid Bazán luego que un seguidor le preguntara qué opina sobre la presentadora de noticias de 90 Mediodía, el noticiero de Latina.

La periodista realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde respondió a las preguntas de sus seguidores. Uno de ellos le consultó sobre su opinión sobre Sigrid, sin embargo la conductora no terminó de pronunciar el nombre de su colega porque empezó a reírse.

“¿De quién? jajaja yo no le doy crédito a gente que no sé, nunca la he visto en periodismo, qué te puedo decir, pregúntenme de periodistas”, dijo Juliana Oxenford sobre la presentadora de Latina.

LE ECHA FLORES A BETO

Por otro lado, Juliana Oxenford se refirió a Beto Ortiz de la mejor manera y elogió su trabajo. “Creo que es un gran escritor, es que él sí es un periodista y no un busto parlante (...) tiene más de 30 años de trayectoria, pero yo valoro mucho y respeto al periodista con calle, estuvo en asentamientos humanos, carajo, mis respetos. No vengas a decir periodista porque tuviste la suerte de que alguien te abra la puerta de un canal, de un periódico, en esos presentadores que fungen de periodistas no creo”, precisó la conductora.

Hace una semana, el exconductor de El Valor de la Verdad también criticó a Sigrid Bazán. “La televisión antes era un medio muy exigente y selectivo. No se sentaba a conducir un programa cualquier estúpido. Ahora cualquier idiota, cualquier cojudita se sienta delante de una cámara de televisión y se vuelve lideresa de opinión. Es gracioso”, comentó la ex figura televisiva.

Sigrid Bazán se pronuncia por su ausencia en programa (TROME)

