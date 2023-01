QUÉ FUERTE. Sigrid Bazán ha sido blanco de críticas por la periodista Milagros Leiva luego que asistiera al velorio de Victor Santisteban, víctima mortal en Lima durante las protestas contra Dina Boluarte. La periodista de Willax TV utilizó parte de su programa para lanzar un ácido comentario llamándola “mosca muerta”.

“ No sé Sigrid Bazán, qué te ocurre en la cabeza, pero hay que ser bien falto de todo, no hay que tener empatía, no hay que pensar en el otro para ir al velorio y tratar de hacer un discurso político. Obviamente, la gente le ha gritado que no están ahí para escuchar su discurso político tiene toda la razón”, dijo.

Esto luego que difundiera imágenes de Sigrid Bazán siendo abucheada por la gente en pleno velorio de Víctor Santisteban Yacsavilca. “Por su puesto y por eso tiene que renunciar Dina Boluarte y tenemos que irnos nosotros”, son las palabras de la legisladora en medio del tumulto.

“ Ella pone la cara de tonta muerta, mosca muerta, qué bajo has caído en la política , nadie puede ir a un velorio a hacer política. Respeta el duelo de los familiares, de este señor que ha muerto el sábado”, manifestó”, agregó.

TROME | Sigrid Bazán es expulsada de velorio de Víctor Santisteban

JULIANA OXENFORD ‘CHANCA’ A SIGRID BAZÁN

La periodista Juliana Oxenford volvió a arremeter contra la congresista Sigrid Bazán, luego que esta se quejara por la información que estaría brindando un medio de comunicación sobre las protestas en el país.

“Y cuando estabas en Latina te indignabas o leías feliz tu promter con tal de seguir en pantalla mientras vendías productos en IG siendo influencer? No Sigrid Bazán, no puedes ser tan descaradamente camaleónica ”, arremetió.