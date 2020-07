Por: Claudia Risco





“Qué es UPN, qué es UTP (...) De los Pobres, los Acuña pobres”, menciona Sigrid Bazán en un video que se volvió viral en redes sociales. Unas declaraciones que el área de prensa de la misma Universidad Privada del Norte (UPN) calificó de desafortunadas porque minimizan el trabajo de los integrantes de su comunidad. La conductora conversó con Trome.pe para brindar sus descargos sobre la filtración de esta grabación, que siente, forma parte de una campaña para desacreditarla.

“¿Qué es UPN?”, se le escucha decir a Sigrid Bazán. “La UPN es la Universidad Privada del Norte, es de los Acuña, pero no de César sino..”, dice uno de los jóvenes que luego es interrumpido por la politóloga.“De pobres”, aclara la conductora de 90 Mediodía. “De Rosita Acuña”, concluye su interlocutor. “Acuña, pobres, ya”, agregó la joven presentadora. “Universidad Privada del Norte se llama, como buena universidad “vallejiana” tiene varias sedes, esta es la sede lima, pero di UPN LIMA Lima Norte, no sé”, agrega el integrante de la conversación. Estas fueron las frases que se escuchan en el video y generaron el malestar de la comunidad que integra la Universidad Privada del Norte.

LOS AMIGOS DE SIGRID

Sobre los chicos que la acompañan, Sigrid Bazán menciona que son “amigos con los que coordina para contactar a personas”. En esa ocasión, estaban refiriéndose a la información sobre los dueños de la UPN y de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) porque la presentadora de televisión iba a conversar con representantes estudiantiles de esas universidades que, como se puede escuchar en el video, no conoce.

“Mira, lo que pasa es que yo he hecho una serie de conversatorios virtuales para incentivar la discusión a través de mis propias redes sociales. La idea es que en ese día o en esa fecha tuvimos a varios representantes de distintas universidades, entonces yo lo que hago es: coordino con un grupo de amigos para contactar a esas personas y sacamos esos eventos públicos”, indica.

Es en ese contexto que se habría producido la filtración de una grabación, que ella considera, es parte del ámbito privado. “El momento que se ve, digamos, es previo a entrar en vivo. Entonces estábamos haciendo repaso de quienes o cuáles eran las universidades de las que se iban a hablar ese día”, precisa.

“Entiendo que esa parte no debía salir en vivo, alguien lo ha grabado, alguien lo ha soltado, no se quién, no sé. Me queda claro que la intención no ha sido buena, pero es así como se ha difundido”, explica.

LOS ACUÑA POBRES

El comunicado del área de prensa de la Universidad Privada del Norte (UPN) también expresa su rechazo a la declaración que se hace en el video sobre a quién le pertenece el centro universitario. En la grabación se explica que pertenece a la familia del fundador de la Universidad César Vallejo (UCV), César Acuña, cuando realidad es parte de la Red Educativa Laureate International Universities, que también engloba a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Inducida por este error, Sigrid Bazán dice que la UPN le pertenece a un “sector pobre de los Acuñas”, exactamente, lo que la conductora dice es “Pobres, los acuñas pobres”.

Para ejemplificar su punto, la conductora hace una comparación con su apellido.

“Cuando yo converso con alguien de alguna empresa, universidad, asociación, lo que fuera, me interesa saber quién está detrás de esa institución en general. Me estaban tratando de ayudar sobre quiénes eran las personas que estaban detrás porque hay grupos de poder en general, o familias si quieres decirle, que se dedican a administrar universidades”, dice.

“Yo me refería a que el señor Acuña, como César Acuña, tiene un grupo de universidades, que son de las universidades que más alumnos tiene en general. Es una familia a quien se asocia con bastante dinero. Lo que yo entiendo es que no es de esa parte de la familia Acuña, sino es de la parte de la familia Acuña que no maneja ese nivel de universidades”, continúa.

Sigrid Bazán, quien fue militante del Partido Socialista, afirma que le parece que la expresión no es ofensiva. “Yo, claro, nunca voy a defender la expresión, no es una expresión bonita, pero tampoco es una expresión ofensiva porque es cierto. Te pongo un ejemplo con mi propio apellido, de repente hay familias de Bazán muy adineradas y de repente familias Bazán que no tienen tanto dinero ¿entiendes? no es insultante, no es agraviante, no es la mejor manera de expresarse, pero es en un contexto en el que estaba tratando de poner en orden mis ideas”, insiste.

Sobre el malestar que han causado sus declaraciones en redes sociales, la presentadora de televisión afirma que no se estaba refiriendo a los alumnos y que lo verdaderamente problemático es que la grabación ha sido filtrada para que se malentienda. “No me parece insultante, pero alguien ha querido malinterpretarlo para que suene insultante, eso sí me parece horrible porque, como tú sabrás, ya me has contactado antes sobre el tema, hay muchísima gente que ha dedicado su cuarentena entera a insultarme”, agrega.

NO SOY LA NUERA DE NADIE

Durante las primeras semanas de julio, Sigrid Bazán se volvió tendencia en redes sociales debido a unas declaraciones que hizo el periodista Beto Ortiz donde la tilda de “cojudita” y de llegar al puesto donde está por ser la nuera del dueño de un medio de comunicación.

A los pocos días de estas declaraciones, Juliana Oxenford también expresó su malestar acerca de que Sigrid Bazán sea considerada periodista.

Durante una trasmisión en vivo la conductora de Al Estilo Juliana fue consultada por su opinión sobre la columnista: “¿De quién? ja, ja, ja, yo no le doy crédito a gente que nunca la he visto en periodismo, qué te puedo decir, pregúntenme de periodistas. No vengas a decir periodista porque tuviste la suerte de que alguien te abra la puerta de un canal, de un periódico, en esos presentadores que fungen de periodistas no creo”, precisó.

Tras lo dicho por Juliana Oxenford, su colega, Magaly Medina, también habló en contra de la conductora de televisión. “La señorita de la que hablan no creo que se haya ensuciado nunca los zapatos, hay gente que tiene suerte, no la tiene que luchar desde abajo, hay gente a la que se le ha dado más fácil, suerte le llaman algunas”, dijo la ‘urraca'.

Cuando Sigrid Bazán es consultada sobre este tema afirma que no quiere responderle directamente a las figuras televisivas, pero considera necesario hacer una aclaración. “Sí, siento que hay un grupo de conocidos personajes que me han dedicado su cuarentena, así lo siento: a criticarme por trabajar. La primera pregunta que me hago es: ¿ese es el ejemplo que le quieran dar a sus miles de seguidores? Yo considero que son provocaciones, siempre me he defendido y me voy a defender con mi trabajo”, dijo.

La politóloga tilda estos comentarios de machistas. “A mí sí me ha parecido súper machista porque he visto el rebote que ha tenido esto en redes y si siento que hay muchas personas que están diciendo que por estar con alguien tengo el trabajo que tengo. Para empezar no estoy con nadie, ni siquiera. Me he ganado todos los trabajos con esfuerzo, he madrugado en la radio, he trabajado de lunes a domingo, nadie me paga horas extras en general. No soy la nuera de nadie, ni siquiera estoy casada, no estoy con nadie, me gusta lo que hago (…) la audiencia nos respalda, nos acompaña todas las semanas, trabajando de domingo a viernes, como trabaja mi equipo”, agregó.

Sigrid Bazán cree que estas críticas han sido como recibir barro con ventilador. “Hay muchas cosas negativas detrás de (…) todo ese barro que ha venido con ventilador es parte del morbo al que se dedican algunas personas, yo no quiero dedicarme a responder eso, sino más bien dedicarme a mi trabajo que no es el morbo”, finalizó sobre este punto.

CUESTIONAMIENTO POR NO SER PERIODISTA

Mucha de las críticas que recibe Sigrid Bazán también están relacionadas con que conduce un noticiero sin haber estudiado periodismo. “Yo no estudié periodismo, yo estudié y me licencié como especialista en Ciencia Políticas y Gobierno. Es un tema que hasta ahora me apasiona, no voy a entrar a discutir qué profesión es mejor que la otra para ejercer una cosa, pero si quiero hacer lo mejor que hago en cualquier lugar en el que trabajo”, indicó la presentadora.

Sigrid Bazán enumera la lista de trabajos que ha realizado durante su carrera. “No solo he trabajado como conductora. He conducido también programas de radio, he escrito, he publicado en páginas web, he trabajado en ONGs, he hecho asesorías, consultorías, que es lo que va más acorde a mi profesión. He trabajado en el Ministerio de la Mujer...esas discusiones de si terminaste tus estudios para mí no van”, continúa.

NO SOY UNA SOPLONA

La filtración del video de las declaraciones de la Universidad Privada del Norte (UPN) también generó que un video del podcast Moloko Podcast, donde uno de los presentadores es el criticado Carlos Orozco, se viralizará. En esta grabación, el antropólogo y creador de El Panfleto, Fernando Ríos Correa, afirma que Sigrid Bazán es una soplona.

“Yo tengo un tema muy personal con ella, yo le digo ‘La Soplona’ porque cuando ella fue presidente FEPUC (Federación de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú) hubo una protesta donde detienen a estudiantes de San Marcos y la Universidad Católica. En ese contexto de que era un boom mediático todo el tema, la dirigente estudiantil Sigrid Bazán publica un post en el que dice “Señores policías, esta es la lista de los estudiantes que han pintado el caballo de la Plaza San Martín. Liberen a mis compañeros”, menciona el creador de la página satírica.

La publicación no está en redes sociales, pero consultada sobre este tema, Sigrid Bazán afirma que eso es una mentira. “Hay un video en YouTube del 2012 cuando estas cosas de las que hablan ocurren, yo no soy soplona porque no digo ningún nombre, yo no digo arresta a Juan Pérez, yo no digo eso. Yo era presidente de la Federación de la Católica. Lo que yo digo es que estos chicos no han hecho nada, suéltenlos, aparte de eso hay videos donde salen chicos declarando a cámaras de televisión mientras pintan el monumento, ellos declaran y van a las cámaras y dicen estoy pintando acá. Lo único que digo es: los chicos de la Católica que han detenido no han hecho absolutamente nada, si gustas te paso el video”, aclara.

En el video que menciona Sigrid Bazán y que ella misma facilitó a este diario se observa a la presentadora dándole declaraciones a la prensa. En ese tiempo tenía 22 años, y fue bautizada por el diario chileno The Clinic como la “Camila Vallejo Peruana”, una promesa del socialismo. La también estudiante de un posgrado en la PUCP tiene razón, ella no acusa a nadie, sin embargo, pide que los chicos que hicieron las pintas sean detenidos. “La policía debe capturar a los verdaderos culpables que han dañado este patrimonio”, dice.

Sigrid Bazán añade que no es que se preocupe por unos y no por otros. “Yo lo único que dije es que no avalo los actos de violencia en general y los chicos de la PUCP no han hecho nada, pero no por ello me dejo de preocupar por otras personas, tampoco lo convirtamos en confrontacional, es un tema aparte”, agrega.

NO ESTOY CON NADIE

Para finalizar la entrevista, Sigrid Bazán reitera su enfado sobre las personas que la califican de la nuera de un dueño de un medio de comunicación. “Me molesta, me enfurece el rollo de que es la novia de no sé quien cuando no es así, yo no soy ni la nuera, ni la novia, ni nada, ni siquiera estoy en una relación, ni siquiera me he casado, lo único que hago con mi trabajo es hacerlo, no quiero entrar al morbo de dimes y diretes” dice.

Cuando es consultada acerca de cómo podría haberse originado este rumor, afirma que sí estuvo con el hijo del dueño de un medio de comunicación, pero que eso ya forma parte de su pasado. “No tuve esa relación antes de entrar a ningún lado”, concluye.

