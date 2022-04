Sigrid Bazán se pronunció sobre el toque de queda que anunció el presidente Pedro Castillo para todo este martes 5 de abril. La congresista criticó duramente que el mandatario haya decretado inamovilidad social obligatoria en medio de un fuerte paro de transportistas.

A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria de Juntos por el Perú calificó la medida del Gobierno como “inacatable”, pues afectará la actividad laboral de casi todos los peruanos. Sobre todo al ser un anuncio dictado a última hora.

“ Señor presidente, siendo prácticamente la medianoche, no hace sentido una medida inacatable, que no responde solución alguna y que más bien va a afectar a todos los trabajadores en breve madrugarán para sus actividades diarias. Soluciones de fondo y no anuncios de madrugada”, escribió en su cuenta de Twitter.

En otro momento, la legisladora arremetió contra el Gobierno al no poder generar su pase laboral mediante la página web del Ministerio del Interior.

“¿Cómo va a hacer la gente para sacar su pase laboral y poder circular, si el gobierno ni siquiera ha habilitado la página?”, cuestionó.

Pedro Castillo anuncia toque de queda para este martes 5 de abril

El presidente Pedro Castillo emitió un mensaje a la Nación la noche del lunes 4 de abril luego del caos y saqueos que remecieron ocho regiones del Perú durante toda la jornada, durante el paro de transportistas que reclaman por el alza de los precios de los combustibles.

“Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear mediante el bloqueo del libre tránsito, creando inseguridad, y el aras de restablecer la paz y el orden interno, el consejo de Ministros decretó el Estado de Emergencia, suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personal, la inamovilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en la provincia de Lima y Callao. El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del día martes 5 de abril, para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas”, acotó el mandatario.