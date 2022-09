La actriz Silvia Bardales cuenta que pasa por un momento complicado de salud, pero enfrenta la vida con una sonrisa y alegría. Además, regresa al teatro con la obra ‘Locas de humor’, al lado de Patricia Alquinta, Lucy Bacigalupo y Fernando Armas.

“Hace 5 años a mí me operaron del seno, tuve cáncer, estuve en tratamiento y cuando fui a mi chequeo me dijeron que había rebrotado (la enfermedad). El martes pasado me hicieron la intervención y este jueves me dan los resultados para ver qué tipo de tratamiento voy a seguir, sin embargo la vida continua”, dijo Silvia.

Son momentos difíciles...

Yo ya tuve 5 años de tratamiento, el año pasado me quitaron las pastillas y en este momento que estaba en los ensayos de ‘Locas de humor’ me dan la noticia. Pero tenemos que seguir riendo y hace reír a la gente, es parte de la vida. No te vas a meter debajo de la cama y (pensar que) esto va a pasar, no al contrario tienes que seguir adelante hasta que Dios quiera.

En estos momentos, ¿cuál es tu mayor fortaleza?

Mi mayor fortaleza fue Dios porque cuando a me dijeron tienes tal cosa, yo dije ‘Dios mío, qué hago’ porque a quien le iba a preguntar, fui sola a la consulta. Tuve un momento de desorden, tomé un carro y me fui no sé a dónde. Luego regresé a la clínica, entré de nuevo al consultorio del médico para pedirle que me entregué todos mis exámenes, la prueba patológica para llevarlos a otro oncólogo y así fue.

Le enviaste un mensaje a Natalia Salas , quien también tiene un cáncer de mama.

Sí, decirle que cuando se te presentan ese tipo de situaciones es aceptarlo y asumirlo, no desaparece, porque todo tiene una solución. A ti Natalia gracias a Dios, al igual que a mí, cuando se dio (el cáncer) fue a tiempo, en un principio. Simplemente tienes que estar como agua de estanque, tranquila y dejarte llevar por lo que va a pasar, por las quimios que vas a recibir, de repente te van a dar pastillas. Toda tu vida tiene que ser tranquila porque, a veces, nosotros nos dedicamos tanto a dar a los demás, trabajamos tanto que nos olvidamos de nosotros mismos y este tiempo que te está dando el Señor, es tiempo de reflexión. Todo va a ir pasando y de repente será una pesadilla lo que has vivido, pero eso también te va a servir para que puedas aconsejar a los demás porque Dios no te da una carga que no puedas soportar.

Y la risa es una buena terapia...

Sí, hay que seguir riendo y hacer reír a la gente y eso es lo que haremos este 7 de octubre con el show ‘Locas de humor’, junto a Patricia Alquinta y Lucy Bacigalupo, en el Bianca de Barranco.

Este es tu regreso al teatro.

Sí, me han llamado con ouija (risas)... y bueno de la mano de Fernando Armas, que es el productor de la obra y también participará como Laura Chozzo, y con mis compañeras de toda la vida como Paty y Lucy, así que estamos contentas, eufóricas, llenas de tanta alegría que tenemos que entregar para que la gente se pueda divertir.

¿Cuéntanos un poco de tu personaje?

Se llama Silvia Rajada y es una negada a la tecnología, a la actualidad. Es una mujer que se dedicó al marido, se queda viuda y se queda con la hija y la nieta. Es una parte de la realidad con otra parte de fantasía, pero siempre con esas ganas de salir adelante y todas las cosas las tomamos con humor. Se van a divertir muchísimo, no se pierdan ‘Locas de humor’ este 7 de octubre en el Bianca, de Barranco, y las entradas están a la venta en Teleticket.

