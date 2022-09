Silvia Bardales se encuentra muy motivada por el próximo estreno de “Locas de humor”, espectáculo que la reunirá con Patricia Alquinta y Lucy Bacigalupo el 7 de octubre próximo a las 8 de la noche en el el Centro de Convenciones Bianca de Barranco. Trabajar con amigas de intensas y recordadas jornadas en la televisión siempre es gratificante.

“Todas tenemos buenas vibras, sabemos nuestras historias, conocemos nuestras penas y alegrías, todo esto fluyó a la hora de escribir y armar el espectáculo”, dice la actriz que recuerda sus inicios artísticos en “Risas y salsa”, y sobre todo, una anécdota con la gran Jesús Morales.

“Me acuerdo que me llegó una comunicación escrita en la que me decían que dejaba de ser bailarina para convertirme en actriz. Yo entré al set llorando y le conté a Jesús Morales de lo que me estaban ordenando y que yo quería seguir bailando. Ella me miro fijamente y me dijo: ‘deberías estar feliz, hasta cuando crees que te va a durar la bailadera, acepta’. Si me hubiera puesto caprichosa, imagínate, yo no estaría en este momento trabajando”, refiere.

Bardales también recuerda, luego de su etapa en “Risas y Salsa”, cuando hace 19 años Osvaldo Cattone la llamó para ofrecerle uno de los papeles de “Brujas”, la exitosa comedia de Santiago Moncada que reestrenaba el director argentino en el Marsano.

“¿No te habrás equivocado?”, le respondió la actriz sorprendida. Alejada tres años y medio de la comicidad en la televisión, la convocatoria resultaba precisamente lo que ella había estado buscando para su carrera, una oportunidad de demostrar que podía moverse en otros terrenos en la actuación. Así que su respuesta fue un sí rotundo.

Actrices de "Locas de Humor" que se estrena este 7 de octubre.

CARRERA EXITOSA

Siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo...

Hacer “Brujas” me ayudó a quitarme de repente un poquito el letrero de cómica. La experiencia de trabajar con Osvaldo fue linda, gratificante, yo soy chancona, pero él me ayudó a reafirmar mi disciplina. A las oportunidades no hay que decirles no ni tener miedo, hay que demostrar lo que uno es capaz.

¿Reniegas de haber hecho humor tantos años?

No, al contrario, porqué voy a renegar es una bendición, imagínate, nosotros además de actores, somos seres humanos como cualquiera que tenemos la misión de llevar alegría a las personas y sacarles una sonrisa, eso es todo un privilegio.

¿En algún momento sentiste que te veían mal solo por haber participado de programas cómicos? A mí siempre me ha gustado trabajar en un ambiente cordial, pero en algunos momentos si he sentido que había cierta resistencia a aceptar de repente a una actriz cómica en el elenco de una producción de otro corte. Ese rechazo de ciertas personas que no me aceptaban fue parte de mi experiencia y sobre todo de mi crecimiento.

¿Y por qué crees que existe ese prejuicio?

Cuando sales en televisión vendes una imagen y de repente por eso nos catalogan de determinada manera, nos etiquetan de una forma equivocada y no ven en la esencia que uno tiene. Uno demuestra con nuestro trabajo que estaban equivocados.

Vaya que has demostrado que eres una actriz que destaca en teatro, series y telenovelas.

¿Sabes qué es lo que pasa? A mí, cuando venían a preguntarme si estaba dispuesta a asumir un papel siempre estaba con la predisposición para hacerlo. De eso se trata, de afrontar los retos, de repente en una primera no salió bien, pero de repente la siguiente salió mucho mejor, y así se aprende para no cometer los mismos errores.