NO SE OCULTAN MÁS. Silvia Cornejo se reconcilió por todo lo alto con el padre de su hijo, Jean Paul Gabuteau, pese a las polémicas de escándalos y ampays que han vivido. La modelo celebró el cumpleaños de su pareja junto con amigos y Magaly Medina no dudó en cuestionarla duramente.

El programa ‘Magaly TV La Firme’ compartió imágenes de Silvia y Jean Paul festejando en el departamento que comparten en Barranco el onomástico del empresario. Con varios amigos en el interior del lugar, ambos se lucieron muy enamorados.

“ A Silvia Cornejo, las mujeres resistentes, perdona vidas, deberían hacerle un monumento. Qué tal manera de comerse la dignidad que no tiene , todo lo que le ha aguantado al hombre. Silvia y Jean Paul que trataban de decir que no estaban juntos, ahora nuevamente vuelven a aparecer juntos como una pareja”, dijo la ‘urraca’.

Sin embargo, llamó la atención que hicieran karaoke y Jean Paul se mandara con una canción cuya letra generó controversia por los ‘urracos’. “ Por mucho que llores, no voy a cambiar . Tal vez esto es lo mejor que sufrir de amor, no lo hago por ti, no quiero seguir”, se le escucha cantar.

TROME | Silvia Cornejo celebra cumpleaños a Jean Paul Gabuteau

SILVIA CORNEJO INCREPA A REPORTERO

En silencio y completamente incómoda, así lució Silvia Cornejo durante el evento de una joyería cuando el reportero Osvaldo Arteaga de ‘América Hoy’ le consultó directamente por la relación que sigue manteniendo con su pareja Jean Paul Gabuteau, pese a los ampays que ha protagonizado.

“ Cómo está Jean Paul, cómo va el amor... Se te ve bastante regia y enamorada, te brillan los ojos. Digamos sin problemas están los dos juntos”, fueron las palabras del periodista. Sin embargo, Silvia se mostró molesta y mandó a comprar joyas al reportero, evitando en todo momento mencionar el nombre de Jean Paul y hablar sobre el amor.

“Todo bien, todo bien... Anda cómprale una joya a tu mamá, a tu novia, a tu esposa, por favor . Estos dos collares no sé cuánto cuestan, jajaja”, acotó.

