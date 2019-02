Silvia Cornejo se destapa: "Si me encuentro con Sofía Franco, la saludo y se acabó" | ENTREVISTA 

Silvia Cornejo, la popular ‘Bombón’, volvió a la pantalla chica después de tres años y cuenta que en ese periodo de ausencia se dedicó a ser mamá y disfrutar con su pareja, con quien, por el momento, no tiene planes de matrimonio.



¿Qué tal estas primeras semanas como conductora?

Estoy muy contenta porque recibí buenos comentarios del público. Mis seguidoras ya me extrañaban en estos tres años de ausencia, pero estoy en lo mío, me siento como pez en el agua. El espectáculo es algo que siempre hice, desde que estaba con Rebeca (Escribens) en ‘Que vivan las mujeres’.



¿Sientes que la farándula ha cambiado?

No, la encuentro igual, siguen los mismos enfrentamientos, las cosas entre chicos y chicas. Además, siempre estuve atenta a lo que pasaba, chequeando las redes sociales.



¿Y tú has cambiado mucho en estos tres años?

Claro, ahora soy mamá y día a día posteo, en mis redes, mi vida familiar, empresarial, tal como ven en Instagram. Quiero aclarar que ya no tengo Facebook porque me hackearon mi fanpage y lo eliminé.

¿Y cómo vives tu faceta de madre con tu pequeño de 2 años?

Es una faceta muy linda, la he disfrutado mucho desde el embarazo. No me he perdido ningún detalle. Yo estoy a favor de la lactancia materna y tuve la suerte de tener leche y darle a mi bebé hasta los 6 meses, y mi pareja también muy feliz por la dedicación.



¿Se levantaban juntos en la madrugada?

Mi hijo se despertaba y nos levantábamos, pero le decía que descanse porque la lactancia era un tema mío. A diario disfrutamos del crecimiento de nuestro hijo, mi pequeño es muy pegado a su papá, quien le ha contagiado ese amor por la música, por el rock. A Jean Paul (Gabuteau) le gusta mucho la música porque compone, tiene sus propios temas y mi bebé lo escucha desde la barriga. Estamos bien como pareja, hay amor.



¿Y el matrimonio?

Mucha gente me pregunta por eso, pero esta etapa es totalmente diferente. Me casé hace muchos años, me divorcié, mi pareja también... o sea, ya lo hemos vivido. No es una ilusión el querer casarnos, estamos viviendo una etapa de estar juntos, de disfrutar a nuestro hijo. Tampoco quiero decir que no me quiero casar nunca, pero hoy por hoy no está en nuestros planes, al final solo es un papel, pues cuando se acaba es más tedioso con el divorcio.

¿Te gustaría volver a ser madre?

Ahorita no, ni este ni el próximo año. En este 2019 quiero retomar mi carrera, el hecho de tener otro bebé es alejarme de la televisión.



A la distancia, ¿qué crítica o comentario puedes hacer sobre ese episodio con Sofía Franco (se pelearon en el set de televisión)?

Ya pasaron tantos años, son cosas que se dan en televisión, en un programa en vivo, pero ese tema se habló en su momento, se aclararon las cosas y para mí ya pasó. Si hoy en día me la encuentro en un programa de televisión, la saludo y se acabó. No puedes llevar ese resentimiento, rencor o malestar que has podido tener en esa época y seguir jalándolo.

¿No se han cruzado en la calle, restaurante ni supermercado?

No, pero después de lo que pasó nos hemos cruzado en el canal y normal. Ya pasó, ya fue.



Como exreina de belleza, ¿qué opinas del Miss Perú?

Hace mucho dije que el Miss Perú no volverá a ser como en años anteriores, que era esperado como un partido de fútbol, donde todo el país estaba pendiente y tenían sus favoritas. Eso se ha perdido un poquito, pero tampoco han hecho un buen show en las últimas elecciones, por eso es difícil que el público vuelva a tener ese entusiasmo. Se ha perdido esa mística, es difícil recuperar ese jale para que crezca el Miss Perú.

Hace unos años, Ivana Yturbe no tuvo una buena participación...

Fue en el año que ganó Valeria Piazza. Ivana puede ser una chica linda, pero el jurado decide y califica no solo en la noche final, sino durante toda la preparación, el cómo ha venido calificando previo a la final.



¿Muchos escándalos afectan a una candidata?

Es que cuando quieres ser Miss Perú debes tener un perfil superbajo, sin escándalos, no tener tantos problemas ni conflictos a nivel nacional. Hay que cuidar la imagen.



¿Y qué te parece el romance de Jefferson con Ivana?

Los dos son solteros, son libres de hacer lo que ellos quieran y que disfruten su amor, está bien. No puedo opinar como Melissa Klug, diciendo que es una chica liberal, porque no la conozco... Para mí, bacán, no hay nada más lindo que el amor y que lo disfruten.