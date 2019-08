Eduardo Pastrana, ex de Silvia Cornejo sobre ampay a pareja de modelo: "Lo perdonará por el interés"

Eduardo Pastrana , ‘El papi’, dijo que ‘el karma existe’ al saber que Silvia Cornejo pasa por un mal momento luego que ‘Magaly TeVe: La firme’ difundió un ‘ampay’ en el que se ve al padre de su hijo, Jean Paul Gabuteau, besando a Analía Jiménez.

Eduardo, ¿Qué te parece el momento que está pasando Silvia?

No sabía que se la hicieron de nuevo. Siempre estuve callado porque la gente me decía que no hable para no quedar mal como hombre, pero se encargaron de dejarme como el villano, como el que engañó. Silvia era una persona un poco mentirosa. Hasta recibí amenazas de muerte por parte de su familia (de Cornejo).

¿Te da pena su situación actual?

Qué pena por ella y por lo que le está tocando vivir, después de muchas cosas malas que yo pasé. No le deseo el mal, pero el ‘karma existe’.

Hace poco Silvia encontró a Jean Paul con la misma persona en un restaurante y discutieron, pero ‘Peluchín’ contó que lo perdonó porque le regaló un auto y un viaje…

Lo que pasa es que ella seguirá con él y lo perdonará, pero por el interés. El interés mueve montañas.

¿Conociste a Jean Paul?

Sí y hemos hablado por mensajes. Ya en su momento lo diré si es necesario.

SE FUE CON JEAL PAUL

​

En tanto, Silvia Cornejo evitó referirse al ‘ampay’, pero ayer se le notó con el rostro desencajado durante la conducción del bloque de espectáculos de América. Sin embargo, al abandonar el canal subió a su camioneta que era manejada por Gabuteau.

A su vez, Trome se comunicó vía telefónica con Analía Jiménez y dijo que ‘no tenía nada que decir’.