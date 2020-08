La cantante Giuliana Rengifo pidió que no juzguen ni hagan bullying a su amiga, la conductora Silvia Cornejo, quien en los últimos días estuvo en el ojo de la tormenta por haber chocado el auto del padre de su hijo, Jean Paul Gabuteau.

“Hablé con ella hace unos días y me dijo que estaba tranquila. Silvia es una buena mujer, trabajadora, está más churra que nunca y no hay que juzgarla porque a todos en algún momento nos puede pasar ser dependiente de alguien”, sostuvo Rengifo, quien el 22 de setiembre celebrará sus 19 años de carrera con un concierto virtual gratuito.

¿Le aconsejarías que voltee la página?

Nadie sabe lo de nadie, en algún momento también he estado en su posición y sé que ella no necesita de un hombre para seguir adelante. Además, yo creo que ya pasó la página, así que no le hagan bullying. Le deseo lo mejor siempre.