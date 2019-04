Silvia Cornejo habla sobre escándalo que protagonizó en restaurante con ex de su pareja: "Fue mi instinto"

Silvia Cornejo fue la invitada de este sábado en el Chocahuarique de Choca Mandros y no pudo evitar ser consultada por el escándalo que protagonizó en un conocido restaurante limeño con la ex de su actual pareja.

"Cuando uno es personaje público va estar expuesto a miles de cosas. Por más que uno quiera guardar esa parte íntima, privada, para uno mismo, si hay una persona que pueda estar grabando, entonces eso ya sale de mis manos" , dijo Silvia Cornejo sobre el video que se viralizó en el que se le ve reclamándole a una mujer frente a varios comensales.

La ex reina de belleza y conductora de televisión aseguró que era 'un ser humano que siente y que vive el momento'. "Uno puede reaccionar quizá no igual a otro, pero yo reaccioné de una manera que digo, fue mi instinto. Pude haber esperado en hacer esa reacción en otro lado que no haya cámaras", dijo en la entrevista.

Choca le consultó si era una mujer acostumbrada a defender lo suyo, a lo que Silvia Cornejo le aseguró que era una 'mamá leona'. Asimismo, contó que las cosas están muy bien con su actual pareja, con la que tiene 4 años de relación.

"Estamos muy bien, estamos tranquilos. Los dos tenemos esas ganas de luchar por nuestra familia y por hacer bien las cosas. Nadie es perfecto en esta vida, no toda relación es un cuento de hadas, siempre hay cosas y van a estar siempre expuestas porque en este caso, yo soy la mediática", agregó Silvia Cornejo.