Janet Barboza se pronunció sobre el escándalo en el que Silvia Cornejo se ha visto envuelta al chocar el auto de Jean Paul Gatebeau, padre de su hijo, quien la denunció por violencia física y psicológica, y espera que la popular ‘Bombón’ reaccione porque ‘nadie puede cambiar el patrón de un infiel’.

Janet, ¿cuál es tu opinión sobre el momento que está viviendo Silvia?

Con ese tema siempre he sido bastante radical. En general los hombres y mujeres que son infieles y tienen ese patrón de conducta no van a cambiar. Las personas con antecedentes de ser desleales, no varían su proceder y es un engaño pensar que estando a nuestro lado dejarán esas costumbres. Creo que Silvia sabía muy bien con quién se estaba metiendo y ahora está sufriendo las consecuencias.

Es terrible que haya chocado el auto de Gatebeau...

Eso nos demuestra la inseguridad en la que ella ha estado viviendo. La reflexión aquí es que si conoces a un hombre o mujer con antecedentes de infidelidad, contigo no va a cambiar, tú no eres especial, porque luego eres una cifra más de su historia.

Silvia Cornejo le puso GPS a Jean Paul Gabuteau para vigilarlo y saber si le era infiel

‘AHORA TODO CAMBIÓ’

Silvia Cornejo apareció ayer en el noticiero del mediodía de América, sin hacer comentarios. Es más, se mostró sonriente bailando el tema ‘Relación’ del cantante Sech, que dice: “Ahora todo cambió, le toca a ella, Mari y una botella. Gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella”.

VIDEO RELACIONADO

Dueño de Rústica expone salud de Miguelito Barraza y Melcochita en show (TROME)