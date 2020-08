Luego del escándalo que protagonizo con su esposo al chocarle el auto y terminar con una denuncia en la comisaría, Silvia Cornejo rompe su silencio y se pronuncia sobre lo acontecido. La conductora de TV afirma que no dará detalles de lo que sucedió con Jean Paul Gabuteau porque ‘piensa primero como madre'.

Silvia Cornejo protagonizó un fuerte incidente con su esposo Jean Paul Gabuteau, el mismo que terminó en la comisaría por un violento choque. Al parecer, la ex Miss Perú persiguió temerariamente al padre de su hijo y luego lo chocó, tras descubrirlo engañándola con otra mujer.

“No voy a brindar ningún tipo de declaración, me estoy manejando por otra vía. Yo veo por el bienestar de mi hijo, porque va crecer, y no quiero que esté expuesto. Pienso primero como mamá, tengo que cuidar esa parte de mi hijo. Él (Jean Paul) siempre va a ser el padre, por eso, no voy a dar ningún tipo de declaración sobre él”, dijo Silvia Cornejo al diario Ojo.

Silvia Cornejo le puso GPS a Jean Paul Gabuteau para vigilarlo y saber si le era infiel

Además, se pronunció acerca de las críticas que recibió en redes sociales que le pedían que acuda a un profesional para recibir ayuda psicológica. La ex Miss Perú no hace caso y asegura que tampoco ‘se pica’ ante lo que puedan decir sobre ella.

“Si quieren atacarme, que lo hagan, por mi lado yo no voy a decir absolutamente nada. (Magaly) ya lo ha hecho anteriormente, no tengo por qué molestarme, ni picarme, ni nada”, agregó.

