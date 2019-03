La llamada telefónica de Silvia Cornejo que puso en evidencia a su pareja con otra mujer | VIDEO

Más detalles salen a la luz. Después de protagonizar una pelea en un reconocido restaurante en El Polo, Silvia Cornejo dio su versión de los hechos a través de su amiga Lucy Bacigalupo. La actriz cómica y panelista de 'En Exclusiva' conversó con la conductora y reveló varios detalles de lo ocurrido.

Según indicó Bacigalupo en el programa de Tilsa Lozano, Silvia Cornejo ya tenía indicios de un posible affair entre Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez, la mujer de la pelea. La exMiss Perú Mundo se enteró dónde estaba su pareja y lo llamó desde el estacionamiento del restaurante ubicado en El Polo.

Sin embargo, cuando le preguntó al padre de su hijo dónde y con quién estaba, él le dijo que estaba en San Isidro con un ingeniero viendo un proyecto. Silvia, quien estaba al lado del ferrari de su pareja en ese momento, perdió el control.

Lucy Bacigalupo sobre Silvia Cornejo

"Lo que yo he hablado con ella y ella me dice: 'Yo ya sabía y tenía indicio de muchas cosas, pero una cosa es verlo con miss propios ojos. Eso me ha llenado de indignación' Cuando ella lo llama, ella le dice: 'Amor ¿dónde estás?' Y él dice: 'Aquí, con el ingeniero en San Isidro en una reunión' cuando ella estaba al costado de su carro. Ella ha agarrado y de cólera le rompió el espejo". declaró Lucy Bacigalupo.

Pero lo más sorprendente de todo, son los detalles detrás de esta presunta infidelidad. Según el testimonio de Silvia Cornejo, contado por su amiga Lucy, Analía Jiménez y Jean Paul Gabuteau habrían tenido una relación clandestina por 7 años cuando él estaba casado con su primera esposa, y ella también tenía marido.

"Jean Paul estuvo casado (...) con una señora Nela por 14 años y ella termina la relación justamente porque se entera que él estaba con Analía. Eso es lo que me cuenta Silvia. La señora se da cuenta que ambos tuvieron una relación clandestina por 7 años", señaló Lucy Bacigalupo.

Cuando Silvia Cornejo inicia una relación con el padre de su hijo, él se entera por correo electrónico que Analía estaba embarazada. Aunque la conductora aceptó la situación y no se opuso a la paternidad de su pareja, nunca coincidió con la mujer.

"Analía nunca ha vivido con él porque a su vez, ella... bueno, ella está casada y tiene dos hijos. Silvia empieza una relación con él después y Jean Paul se entera que Analía está embarazada por un correo electrónico", contó Lucy Bacigalupo.