Silvia Cornejo mandó indirecta a su pareja en bloque de espectáculos 

Silvia Cornejo aprovechó su bloque de espectáculos para mandarle más de una indirecta a su pareja Jean Paul Gabuteau y a Analía Jiménez, a quienes ampayó, a las 11 de la noche, en un restaurante de la avenida El Polo, el último viernes.



La popular ‘Bombón’ le dedicó al padre de su hijo los temas ‘A esa’, ‘Adiós amor’ y ‘Estúpido’, que interpretó mediante mímicas y muecas, durante la conducción de ‘América Noticias Mediodía’.



“A esa... ve dile tú... que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. Que venga, que se juegue por ti, quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di”; “Porque eres un estúpido, cupido, presumido, torpe que no tienes agallas, que dices mentiras baratas, que no sabes cómo es que se trata a una mujer como yo...”, fueron parte de la letra de las canciones que Silvia Cornejo cantaba sarcásticamente.



“Este año está un poco alborotado, porque la farándula anda movida con el tema de los corazones y relaciones. ¡Auch! Bueno, chicos, nos tocó despedirnos, ha estado muy divertida la secuencia de espectáculos”, precisó entre risas.



‘ESTOY BIEN’



A su ingreso a las instalaciones de América Televisión, Silvia Cornejo aseguró que se encuentra bien y que continuará trabajando.



“Estoy bien, chicos. Sigo trabajando y gracias por el interés”, dijo brevemente.



Por otro lado, en el programa de Tilsa, presentaron algunos posts de Analía Jiménez, quien se burlaba de Silvia Cornejo con mensajes que decían: “La única mujer que está segura de su marido, es la viuda”.



En tanto, Olga Zumarán reprochó el comportamiento de Silvia Cornejo en el restaurante al insultar y arrancarle la cartera a Analía.



“A Silvia la quiero como a una hija, le deseo lo mejor, es una de mis engreídas, al igual que Maju Mantilla, pero hay que corregir lo que hizo. Eso (increpar a una persona) se hace entre cuatro paredes, pero no en un lugar público donde la gente saca el celular y te graba. Ella ya sabe que debe tener más cuidado”, mencionó.