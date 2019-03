Mujer involucrada en pelea con Silvia Cornejo rompe su silencio: "Salí con el papá de mi hijo y me senté a conversar"

No quiere que la acusen de ser la manzana de la discordia. La mujer que protagonizó una pelea con Silvia Cornejo en un conocido restaurante en El Polo, rompe su silencio y da su versión de los hechos.

'Válgame Dios', reveló una conversación con Analía Jiménez, la mujer que fue insultada por la exMiss Perú Mundo. Según su declaración, ella es la madre del hijo de Jean Paul Gabuteau.

"No sé cuál fue el problema de ella. No sé cuál es. Salí con el papá de mi hijo y me senté a conversar de cosas que tenemos que ver, de números, de colegio, de cosas básicas de un niño de tres años. Nada más" , contó Analía Jiménez.

Además, la mujer dijo que ella no tiene nada que ver con la relación que pueda tener Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau y que no entiende cuál es el problema en que se reúna con el padre de su hijo.

"Podemos salir, conversar, tenemos cosas en común que hablar del bebé y eso es. Nada más. Ahora los problemas que él tenga en su casa", indicó la mujer que protagonizó la pelea con Silvia Cornejo.

Silvia Cornejo ha preferido el silencio, pero su amiga Lucy Bacigalupo contó detalles de la relación que Analía Jiménez mantiene con Jean Paul Gabuteau. Según su declaración, la mujer habría mantenido una relación por 7 años cuando él estaba casado con su primera esposa.