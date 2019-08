Silvia Cornejo antes de nuevo ampay de su esposo con su ex: "No soy rencorosa y Jean Paul es bien detallista conmigo"

Silvia Cornejo , en la edición del 1ro de agosto de la revista +Mujer de Trome, se describió como una mujer que no es rencorosa y que tras el escándalo del restaurante, donde tildó de 'put...' a la ex de su esposo, se encuentra tranquila y feliz con su familia.



Sin embargo, un nuevo ampay del programa 'Magaly Tv: La Firme', corroboraría una vez más que Jean Paul Gabuteau le habría sido infiel a Silvia Cornejo con la misma mujer el anterior escándalo.

En +Mujer, Silvia Cornejo sostuvo: "no soy rencorosa. Yo creo que si algo te molestó y lo supiste solucionar porque hablaste con la persona con la que tuviste problemas, no hay por qué tener rencor. Es feo vivir recordando cosas que ya dejaste atrás".



Agregó que "yo no vuelvo a mencionar lo que ya pasó, no recuerdo el pasado si las cosas se hacen de corazón".

Sobre Jean Paul Gabuteau, la conductora de 'América Espectáculos' indicó que "Es bien detallista, como le gusta la música me compuso muchos temas. Además, como papá me llena muchísimo, es bien cariñoso".