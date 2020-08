¡DE ARMAS TOMAR! Silvia Cornejo, actual conductora de América Espectáculos edición mediodía, fue protagonista hace casi un año de una tremenda pelea en un conocido restaurante de Surco. Imágenes difundidas por el desaparecido programa ‘Válgame Dios’ mostró a la modelo tildando de ‘put...‘ y ‘perr...‘ a una mujer que minutos antes había estado junto a su pareja y padre de su pequeño hijo, Jean Paul Gabuteau, de una forma muy cariñosa. A la también modelo no le interesó la mirada atónita de los comensales, mucho menos que la estén grabando, con tal de poner en su sitio a la fémina, quien luego se supo que era la madre de otro de sus hijos del músico. Hoy, la popular ‘bombón’ asesino volvió a armar un escándalo junto al músico, al punto que ambos terminaron en la comisaría y la exMiss Perú denunciada por violencia familiar .

De acuerdo a las imágenes del exprograma de Rodrigo González, Silvia Cornejo encontró a la mujer coqueteando con su pareja y padre de su hijo, Jean Paul Gabuteau. “Silvia Cornejo se arrebata. Su pareja la estaría pegando de soltero y ella lo pescó con otra”, se escucha en la locución de ‘Válgame Dios’. Posteriormente, se pudo conocer que Jean Paul Gabuteau había citado a la mamá de su hijo en un restaurante y que ambos se encontraban muy amenos y felices y hasta bebieron champagne hasta que llegó Silvia Cornejo. Lejos de quedarse a enfrentarla, el músico salió huyendo y dejó a la mujer a vista de la conductora de TV, quien no dudó en arrancharle la cartera e insultarla delante de todo el mundo.

¿Cómo llegó Silvia Cornejo al lugar? Fue una de las amistades de Silvia quien la puso en alerta, ya que al verlo en el restaurante no dudó en llamarla para ponerla al tanto de lo que estaba sucediendo. Inmediatamente la ‘bombón’ se subió a su carro y fue en busca de su infiel pareja.

Al llegar, Silvia vio el auto de su pareja y antes de ingresar llamó a Jean Paul para saber qué estaba haciendo y este le mintió diciéndole que se encontraba en una reunión de trabajo. Al colgar, ella no se quedó tranquila e ingresó muy molesta al local, pero el músico se dio cuenta y salió huyendo del lugar. Incluso, dejó su auto estacionado en el parking del restaurante.

Silvia Cornejo protagoniza escandalosa pelea con joven y la acusa de regalársele a su pareja

LE ROMPIÓ ESPEJOS DEL FERRARI

En nuevas imágenes del programa conducido por Válgame Dios, unos testigos de la pelea contaron que, antes de entrar al restaurante, Silvia Cornejo habría roto el espejo del auto del padre de sus hijos.

En las imágenes aparece el ferrari blanco con uno de los dos espejos laterales completamente zafado. Ese carro pertenece a Jean Paul Gabuteau, como lo confirman algunas fotos en sus redes sociales.

¿Silvia Cornejo rompió el espejo del carro de su pareja?

JEAN PAUL Y ANALÍA

De acuerdo al testimonio de Lucy Bacigalupo, amiga de Silvia Cornejo, ella ya tenía indicios de un posible affair entre Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez , la mujer de la pelea. La exMiss Perú Mundo se enteró dónde estaba su pareja y lo llamó desde el estacionamiento del restaurante ubicado en El Polo.

“Lo que yo he hablado con ella y ella me dice: ‘Yo ya sabía y tenía indicio de muchas cosas, pero una cosa es verlo con miss propios ojos. Eso me ha llenado de indignación’ Cuando ella lo llama, ella le dice: ‘Amor ¿dónde estás?’ Y él dice: ‘Aquí, con el ingeniero en San Isidro en una reunión’ cuando ella estaba al costado de su carro. Ella ha agarrado y de cólera le rompió el espejo”. declaró Lucy Bacigalupo.

Pero lo más sorprendente de todo, son los detalles detrás de esta presunta infidelidad. Según el testimonio de Silvia Cornejo, contado por su amiga Lucy, Analía Jiménez y Jean Paul Gabuteau habrían tenido una relación clandestina por 7 años cuando él estaba casado con su primera esposa, y ella también tenía marido.

Nuevo ampay a la pareja de Silvia Cornejo, otra vez con su ex

“Jean Paul estuvo casado (...) con una señora Nela por 14 años y ella termina la relación justamente porque se entera que él estaba con Analía. Eso es lo que me cuenta Silvia. La señora se da cuenta que ambos tuvieron una relación clandestina por 7 años”, señaló Lucy Bacigalupo.

Cuando Silvia Cornejo inicia una relación con el padre de su hijo, él se entera por correo electrónico que Analía estaba embarazada. Aunque la conductora aceptó la situación y no se opuso a la paternidad de su pareja, nunca coincidió con la mujer.

“Analía nunca ha vivido con él porque a su vez, ella... bueno, ella está casada y tiene dos hijos. Silvia empieza una relación con él después y Jean Paul se entera que Analía está embarazada por un correo electrónico”, contó Lucy Bacigalupo.Hace unas semanas en conversación con Trome, contó que el matrimonio no estaba en sus planes a futuro, pues piensa convertirse nuevamente en madre y consideraba que ambos estaban enfocados en ser padres.

NUEVO ESCÁNDALO DE SILVIA CORNEJO

Silvia Cornejo protagonizó un nuevo escándalo al lado de su esposo Jean Paul Gabuteau que terminó con una denuncia en la comisaría de Monterrico. Según imágenes de Magaly TeVe La Firme, la conductora le habría chocado el vehículo de su pareja tras una fuerte discusión.

El avance del programa de Magaly Medina se ve como Silvia Cornejo abandona la comisaría luego de haber sido denunciada por su esposo por violencia psicológica, según el parte. En otras tomas, se aprecia como quedó el auto luego de que la conductora lo estrellara tras una pelea que mantuvo con el también músico. ¿Qué habrá sucedido?

Silvia Cornejo peleó con su esposo - TROME