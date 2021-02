Antonio Tafur contó que su amiga Silvia Cornejo se encuentra vacacionando en Miami junto al padre de su hijo, Jean Paul Gabuteau.

“Tengo entendido que Silvia está soltera, no le ha dado ninguna oportunidad a él (Jean Paul)”, precisó Tafur.

¿Silvia también está en Miami?

Sí. Vino con su hijo porque tenían planes de vivir aquí, pero no están haciendo vida de pareja, creo que solo están juntos por el hijo. Ella es una mujer soltera, independiente y obviamente que galanes no le van a faltar, mejor dicho… no le faltan.