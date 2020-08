SALIERON LAS IMÁGENES. A pesar de que Silvia Cornejo ha decidido no hacer caso a las críticas en su contra, muchos cuestionan su accionar al atacar a Jean Paul Gabuteau tras enterarse de una presunta infidelidad. Tal fue su violenta reacción que terminó en la comisaría denunciada por violencia física y psicológica al chocar el auto de su expareja de manera temeraria.

A través de sus redes sociales, Rodrigo González mostró las imágenes del choque, aparentemente premeditado, del ‘Bombón asesino'. Tal y como se ve, el auto de la conductora de Espectáculos impacta por la esquina posterior izquierda al lujoso vehículo del padre de sus hijos, para después rebasarlo.

Peluchín hizo hincapié en la presencia de una mujer en la vía donde ocurrió el accidente. “¡Qué bueno que esa señora (que no tiene nada que ver con que la Cornejo no se atienda con el loquero correspondiente) está a salvo y no le pasó nada!”, dijo el entretenedor.

EL ROCHE DE SILVIA

Magaly Medina difundió el parte policial de la denuncia Jean Paul Gabuteau contra su esposa Silvia Cornejo. Según el documento, la conductora lo increpó en la calle con palabras soeces y le arrojó su celular al piso, por lo que el empresario abordó su vehículo y se retiró.

En un presunto arranque de ira, el ‘Bombón’ abordó su auto y empezó una persecución contra su pareja, que terminó con un choque. Ambos terminaron en la comisaría y ella fue denunciada por violencia familiar.

Según el testimonio de una amiga de Silvia Cornejo, ella había quedado con el padre de su hijo para cenar, pero él nunca se apareció. La conductora habría activado el GPS de su esposo para conocer su ubicación y se dio con la sorprensa que estaba en la misma calle que su presunta amante.

La ex Miss Perú fue a buscar a Jean Paul Gabuteau y le reclamó, aunque él abordó su vehículo y se fue. Habría sido en ese momento que se inició la persecución que terminó con el choque.

