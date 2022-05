Socia de Mario Irivarren mostrará chats “sin editar” con Vania Bludau

¡EN PIE DE GUERRA! Evelin Jimenez, socia y confidente de Mario Irivarren, presentará las conversaciones que sostuvo con Vania Bludau, a quien acusó de iniciar una “venganza” contra el exchico reality, anunció ‘Amor y Fuego’ en un avance.

El programa de ‘Peluchín’ mostró varias capturas del chat de WhatsApp y afirmó que estos están “editar”.

El último viernes 13 de mayo Vania Bludau compartió parte de la conversación que sostuvo con Evelin Jimenez, donde ella le da la razón por dejar a Mario Irivarren.

“Eso es bueno, que te des tu lugar, y que nadie puede causarte daño. Y siempre es bueno escuchar los dos lados de la historia porque es la única forma de ayudar a quien uno quiere”, le escribió Evelin.

Mario Irivarren desautorizó a Evelin y le prometió a Vania Bludau tomar acciones

Tras las declaraciones de Evelin en ‘Amor y Fuego’, Vania Bludau le escribió a Mario Irivarren para encararlo y pedirle explicaciones.

“¿Todo bien con Evelin? (…) ¿Quieres seguir con esto? (…) Evelin está hablando idiotez y media por tratar de defenderte, no me digas que no sabes nada, o sea yo no hago más ruido para que no te hagas más daño de lo que está”, le dijo Vania a Mario.

Ante ello, Mario Irivarren se mostró sorprendido. “Yo vi sus mensajes y le dije que deje de publicar esas cosas. Hablaré seriamente con ella”, le afirmó.

