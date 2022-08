Sofía Franco, luego que Jamila Dahabreh dijo en el programa de Magaly Medina que su ‘relación’ con Álvaro Paz de la Barra no prosperó por el ‘acuerdo’ que tiene con ella, la conductora afirmó que esa versión ‘no era así’ y que su divorcio se dará cuando tenga que darse porque se casó con bienes mancomunados.

Sofía, Magaly Medina presentó unas imágenes tuyas con un actor mexicano, casado, y especuló que sería una estrategia para promocionar tu carrera allá...

Víctor González es amigo mío, hace más de 20 años que nos conocemos y tenemos una amistad muy sólida. Compartir esta producción con él es más que especial porque lo haces con mucho gusto.

¿Conoces a su familia?

Claro que la conozco y es un orgullo que él siga manteniéndose en el medio como lo hace.

¿También estará en el proyecto de Netflix?

Se grabó y firmó un contrato de confidencialidad, pero uno de los productores dio más detalles de la serie y ya estamos grabando.

Jamila Dahabreh estuvo en el programa de Magaly y dijo que fue novia de Álvaro (Paz de la Barra, su esposo), nunca su amante y que ustedes tienen un acuerdo que él debe cumplir para que le des el divorcio.

Me parece de mal gusto opinar del patrimonio de una pareja de esposos. Es algo que, como familia, nos compete conversar a nosotros, nadie le autorizó a opinar, pero que sepa que nos casamos con bienes mancomunados. Son 10 años de matrimonio y así llore y patalee, el divorcio se dará en el momento que toque.

¿Sus declaraciones te han incomodado?

La verdad, estoy enfocada en mis proyectos laborales acá en México, en lograr mis metas y no retroceder, y esto para mí es retroceder.

Pero Jamila dio a entender que lo de ellos no prosperó por ese acuerdo...

No es así. No daré más detalles y espero que paren ya con la novela. No diré más por mi paz y tranquilidad, y le deseo lo mejor a todos.

Me pareció contradictorio que diga primero que le prometía cosas y luego ustedes aparecían en familia. Después afirmó que Álvaro se le declaró arrodillado en la playa.

Sí, increíble.

¿Alguna vez te cruzaste o conociste a la señorita?

No, y ya dejo el tema ahí.

PIDE CASA PARA DIVORCIO

En declaraciones para Magaly TeVe: La Firme, Jamila Dahabreh contó que se cansó de esperar que Álvaro Paz de la Barra se divorcie de Sofía Franco y reveló que mantuvo una relación con el exalcalde de La Molina. La rubia, además, dijo que la exconductora de TV esperaba que le dieran una casa a cambio de firmar los papeles de separación.

“Requisitos económicos. (Quería una casa) exacto, creo que faltaba lo de la casa.(No se divorciaba porque no le daban la casa) así es (...) No, por supuesto (No la valoraba), y yo, esperándolo allí”, dijo la rubia sobre Sofía Franco.

Durante la entrevista con Magaly Medina, Dahabreh reveló que sí tuvo una relación con Álvaro Paz de la Barra, pero que no fue mientras él estaba con Sofía Franco, por lo que no tiene ningún problema con la presentadora.

“Ella nunca me llamó y no tendría porque. Yo nunca he cruzado en los tiempos de ella y yo no tengo ningún problema con ella ni con ninguna mujer. Yo no me peleo por un hombre, jamás en mi vida, sé mi valor”, señaló Dahabreh.

