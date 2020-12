EN POLÉMICA. Sofía Franco está en el ojo de la tormenta por el triple choque que ocasionó la noche del último domingo en La Molina. Una de las afectadas declaró para Amor y Fuego y aseguró que la exconductora de televisión amenazó con denunciarla.

Según su testimonio, la esposa de Álvaro Paz de la Barra intentó fugarse en todo momento tras el accidente, pero los testigos se lo impidieron. A la llegada de la Policía, la figura del espectáculo fue ingresada a un patrullero junto con ella, donde la habría amenazado con una querella por grabarla.

“¿Por qué me vas a denunciar?”, se le escucha decir a la afectada. “Señora, es una falta de respeto”, contestó Sofía Franco sobre el video que grababa. “Será una falta de respeto pero no es ilegal. ¿Tú nos atropellas borracha y luego piensas que a mí me vas a mandar a la corte? No tengo nada que perder”, le responde.

“Me amenazó, me dijo que me iba a enjuiciar pero yo no tengo miedo. Me dijo algo como ‘te vas a arrepentir’ una cosa así, me lo insinuó, a los policías también”, indicó la mujer en declaraciones a Amor y Fuego.

Cabe indicar que Sofía Franco fue multada con una UIT y su licencia será suspendida por tres años. En un comunicado, la exconductora de televisión le agradeció a su esposo por el apoyo, ya que llegó a la comisaría muy consternado tras enterarse de la noticia.

Sin embargo, en un primer momento Álvaro Paz de la Barra lanzó un comunicado donde trató de desligarse de la madre de su hijo, asegurando que terminaron su relación sentimental hace más de un mes y medio, lo que le valió cientos de críticas y hasta que lo comparen con Julio Guzmán.

TROME - Afectada por accidente de Sofía Franco denuncia que la amenazó con enjuiciarla