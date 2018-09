Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra cuentan detalles de su matrimonio en exclusiva

Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra cerraron el círculo del amor al casarse por civil luego de siete años de convivencia, tiempo en el que aprendieron a conocerse, tolerarse y crecer como padres al lado de su hijo Salvador. Hoy tienen planes de agrandar la familia y seguir conquistándose mutuamente, como cuando se vieron por primera vez y Cupido los flechó.

¿Por qué decidieron casarse, después de siete años de convivencia?

Sofía: Dios es grande y justo. Casarnos era algo planificado desde hace tanto tiempo... Hemos esperado mucho porque lo hemos postergado por el trabajo, pero siempre mantuvimos las ganas de hacerlo.

Álvaro : El año pasado planificamos que sea en su cumpleaños. Y así fue.

¿Cómo fue la pedida de mano?

A: La pedida de mano fue en el año 2012. Convivimos más de siete años y por la misma dinámica, vorágine de lo que implica la convivencia y por toda la carga laboral, fuimos postergando el matrimonio. Pero llegó el momento en que nuestro hijo Salvador también ya pedía, y nosotros también queríamos. Hacerlo coincidir con el cumpleaños de Sofía y los seis años de Salvador fue espectacular.

Decidieron hacer una celebración íntima...

A: Sí, solamente cincuenta personas.

S: En primera instancia habíamos pensado en una fiesta grande, pero hace años. Tenemos muchos amigos que nos preguntan por qué no los invitamos. Lo que pasa es que fue bien familiar, pequeño, pero con mucho cariño y amor, que era lo más importante para nosotros. Ojalá que para la boda religiosa ya puedan estar todos.

Fue un matrimonio distinto al de George Forsyth y Vanessa Terkes...

S: No nos gustaría que nos comparen.

A: Hicimos algo privado, como tiene que ocurrir en cada familia.

S: Muchas felicidades a ellos. A Vanessa sí la conozco, les deseo lo mejor.

Contrario a lo que se cree, la famosa ‘crisis de los 7 años’ no les ha afectado a ustedes...

A: Nos hemos ido fortaleciendo y consolidando, aprendiendo de los errores, de la experiencia. Es sumamente gratificante y emocionante porque fuimos aprendiendo mientras nuestro hijo iba creciendo. Él es quien nos alienta cada día más.

¿El matrimonio qué le aporta a la relación?

A: Cerrar el círculo del amor. Nuestra relación ha crecido conjuntamente con un hijo. Por eso le pusimos Salvador, creemos mucho en Dios. Ahora sola falta nuestra boda religiosa y traer más hijos al mundo.

Algunos consideran que un papel firmado no es garantía de nada...

S: No lo sé. Yo siempre me he apoyado mucho en Álvaro, aunque él es más serio y yo más juguetona, a pesar de que yo soy mayor que él...

¿Por cuántos años?

A: Cinco años.



¿Nunca hubo problemas por ese tema?

A: Nos complementamos superbién.

¿Cómo la conquistas día a día?

A: La conquista es mutua. El amor fue a primera vista, y hasta ahora sigue siendo así. Y lo será hasta nuestros últimos días.

S: Y es verdad que la plantita hay que regarla siempre. Siempre hay que dedicarse tiempo. Cuando compré mi vestido de novia, una costumbre del atelier era que la novia agarre un papel de deseo de otra novia. Este decía: ‘No se olviden nunca de tener una salida a la semana’. A la relación hay que ponerle mucha tolerancia, mucha paciencia, mucho amor, mucho de todo para que camine.

En el mundo del espectáculo muchas relaciones no duran...

S: Es en general. Hay que tener suerte, siempre ser positivo, buena persona.

A: Hemos luchado para que nuestra relación se fortalezca y aprendimos siempre de las experiencias.



¿Cómo se reparten los quehaceres del hogar?

A: Ella es la encargada de todo lo que es la casa.

S: Ahora tengo mucho más tiempo. He aprovechado al máximo para estar con mi hijo, con mi familia... estar más unidos.



Álvaro, pero cuando hay tiempo ¿entras a la cocina, limpias?

Estoy tratando de aprender.



¿Y la boda religiosa para cuándo?

S: Todo está en proyecto.

¿Por la campaña no hubo luna de miel?

S: Eso es lo que me pregunta la gente. En algún momento será.



Álvaro, ¿es fácil estar con una chica conocida, de la televisión?

Ya sabía cuáles eran las condiciones desde un principio, pero he sabido matizarlas, tolerar cosas de la calle. Hay gente que se pasa de brusca, es parte de esto... Yo prefiero que la piropeen, porque es una chica bella. Desde el primer año estamos superacostumbrados.

¿Hay planes de encargar más hijos?

S: Mi hijito me pide la mujercita.



Entonces para los próximos años...

S: No tantos porque tampoco me sobran los años para procrear.

