Sofía Franco aclaró que no fue víctima de violencia por parte de su esposo, Álvaro Paz de la Barra

¡Acalló los rumores! Sofía Franco aclaró que no fue víctima de violencia física por parte de su pareja y padre de su hijo Álvaro Paz de la Barra, tal como se viene especulando en las redes sociales.



Sofía Franco afirmó, a través de un comunicado, que junto a Álvaro y su hijo Salvador han formado una linda familia y que, como todas las parejas, han tenido sus altibajos.



“Se están usando las redes sociales como un salvoconducto para difamar, injuriar y calumniar... No soy de hablar de mi intimidad ni de la de mi familia, pero sí quiero ser enérgica para aclarar esas informaciones maliciosas y tendenciosas. Y lo hago porque no quiero que mi hijo se vea involucrado en noticias que no corresponden a la verdad... Tanto a Álvaro como a mí nos ha costado mucho esfuerzo consolidar nuestra relación. Hoy somos una gran familia, nadie es ajeno a circunstancias que debilitan la relación de parejas. Álvaro y yo atravesamos una separación en el año 2014 y, lamentablemente, fui mal asesorada. Tanto así que de esa denuncia nunca surgió efecto legal. No existe investigación, proceso o sentencia referente a ese tema. Nunca ha habido agresión física por parte de Álvaro ni por parte mía. Voy a defender a mi familia hasta las últimas consecuencias. Álvaro y yo nos amamos. Amamos a nuestro hijo y por sobre todo, amamos lo que hemos construido: una gran familia”, posteó Sofía Franco en sus redes sociales.

(Captura) (Captura) Sofía Franco